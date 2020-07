COVID-19 nu a mai existat pentru participanții unui concert la care nu s-au respectat regulile de distanțare socială

Așa cum coronavirusul nu mai există pentru români, date fiind activitățile sezoniere (concedii la mare, la munte) fără a se respecta reguli de bun simț, același lucru se poate spune și despre americani. Peste 2000 de oameni s-au distrat ca pe vremurile pre-coronavirus la un concert The Chainsmokers. Mai multe detalii în articol.

The Chainsmokers au urcat pe scena unui, ce ar fi trebuit să fie, concert-drive-in. Evenimentul a avut loc în The Hamptons și a avut un scop caritabil, banii obținuți din vânzarea biletelor fiind donați unor organizații caritabile (No Kid Hungry, Southampton Fresh Air Home și Fondul medical pentru copii din New York). În timp ce evenimentul trebuia să respecte măsurile de siguranță în contextul pandemiei de coronavirus, se pare că lucrurile au scăpat de sub control.

Concertul a avut loc pe o suprafață vastă, de peste 40 de hectare, cu o scenă uriașă pe care a urcat duo-ul de DJ americani. Cei interesați au putut participa prin cumpărarea de bilete și beneficiau de un loc de parcare, cu obligația de a urmări spectacolul din perimetrul respectiv. Și nu doar atât, având în vedere costurile de acces (prețurile biletelor au variat, începând cu 1250 de dolari, până la 25,000 de dolari - pachet VIP).

Organizatorii și-au respectat atribuțiile, participanții nu prea

La prima vedere, evenimentul a respectat o serie de măsuri de siguranță. Tuturor participanților li s-a verificat temperatura, distanța dintre locurile de parcare a fost de aproximativ 6 metri, băile au fost amplasate la aproximativ 2 metri una față de cealaltă, au fost oferite măști pentru cine nu avea deja asupra sa, iar dezinfectantul a fost la discreție. Dar organizatorii de evenimente nu pot "organiza" și conduita publicului, iar filmările și fotografiile ce au apărut recent pe internet arată că mulți dintre acești participanți au uitat de COVID-19 și s-au comportat imprudent.

Fragmentele video apărute în social-media prezintă o mulțime de oameni, care dansează destul de aproape unul de altul în fața scenei. Participanții au fost rugați să rămână lângă vehiculele lor în zonele de parcare desemnate, iar organizatorii insistă că majoritatea au respectat acest lucru, deși în videoclipuri, dansatorii erau mult mai vizibili în fața scenei decât mașinile lor. Fotografiile și videoclipurile de la eveniment arată că unii participanți poartă măști, dar par a fi în minoritate.

Potrivit publicației Page Six, comisarul de stat din domeniul sănătății, Dr. Howard Zucker, a trimis o scrisoare către Jay Schneiderman, administratorul orașului Southampton:

"Sunt foarte deranjat de rapoartele referitoare la concertul drive-in susținut în orașul tău în weekendul trecut, care aparent a implicat mii de oameni aflați în imediată apropiere, în afara vehiculelor lor, o zonă VIP în care nu a existat vreo pretenție a unui vehicul și, în general, care nu a respectat ghidul de distanțare socială".

Mai mult, aceeași publicație susține că a avut loc un after-party la care au participat 200 de oameni, mulți dintre aceștia dorindu-și cu ardoare să îi întâlnească pe The Chainsmokers.