Concertul Vița de Vie "În Corzi" poate fi urmărit online începând cu 5 august

Filmul concertului "În Corzi" va fi proiectat în premieră pe 4 august la Cluj-Napoca, în cadrul TIFF, iar din 5 august, acesta va fi disponibil în exclusivitate pentru streaming on-demand pe platforma Overground Showroom.

Show-ul Vița de Vie – În Corzi este grandios, gândit și calculat până la cel mai mic detaliu – de la scenă, lumini și efecte vizuale până la cei 40 de muzicieni de pe scenă care formează o singură entitate. În august 2018, la AWAKE Festival, Vița de Vie împreună cu Filarmonica de Stat Târgu Mureș, condusă de Remus Grama – dirijor, au fost headlinerii unei seri memorabile.

"Auzisem că există momente magice pe scenă, am și trăit câteva de-a lungul vieții, însă nu am reușit să prindem pe cameră niciunul până acum. Vizionând însă concertul nostru de la AWAKE, am realizat că tocmai am prins unul, integral! Nu suntem genul de artiști care se îmbată cu propriile creații, mai degrabă suntem cei mai drastici critici ai noștri, însă ce se întâmplă pe scenă atunci când suntem împreună cu o orchestră simfonică este absolut magic. Experiența pe care am avut-o cu Filarmonica din Târgu Mureș rămâne pe veci în sufletele noastre, la fel ca prieteniile care s-au legat între noi." – Adrian Despot