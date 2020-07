Concertul Slipknot de la Bucureşti se reprogramează în iulie 2021

Continuă reprogramările de concerte din 2020 în 2021 şi unul dintre cele mai importante este cel Slipknot de la Romexpo. Organizatorul Metalhead a intrat în contact cu trupa şi a stabilit perioada în care se va desfăşura evenimentul anul viitor. E vorba despre finalul lunii iulie, iar locul rămâne acelaşi, Romexpo. Avem detalii şi o declaraţie de la organizator în articol.

Vestea despre concertul Slipknot de la Bucureşti făcea furoare în luna ianuarie a acestui an. Oprirea din România făcea parte din turneul "We Are Not Your Kind", menit să promoveze albumul cu acelaşi nume lansat în 2019. Slipknot trebuia să cânte la Bucureşti pe 27 iulie în cadrul Metalhead Meeting 2020. Din cauza pandemiei de Coronavirus, trupa a fost nevoită să îşi anuleze întregul turneu european şi implicit şi concertul din România. În mai a venit această veste şi tot atunci am aflat că fanii vor primi banii plătiţi pe bilete sub formă de vouchere valabile la orice show organizat de Metalhead sau BestMusic din 2020 sau 2021.

Pe 24 iulie 2020 Metalhead a revenit cu informaţii despre concertul Slipknot de la Bucureşti, aşa cum a promis. Deocamdată data reprogramării este finalul lunii iulie 2021, fără o zi clară. Iată declaraţia completă Metalhead de pe pagina de Facebook a evenimentului:

Tocmai am primit o veste bună din partea trupei: concertul SLIPKNOT de anul acesta de la Bucureşti se REPROGRAMEAZĂ în 2021, în a doua parte a lunii iulie, tot la Romexpo. Vom reveni în curând cu noua dată când trupa va anunţa tot turneul mondial. Data este deja stabilită dar urmează a fi anunţată alături de toate datele din turneu. Deşi iniţial trupa a anulat toate evenimentele, Slipknot şi-au reprogramat (aproape) tot turneul "We are not your kind" după o muncă titanică de câteva luni. Din fericire am reuşit să obţinem o dată nouă şi pentru România. Vă rugăm citiţi cu atenţie cele de mai jos, sunt informaţii utile. DACĂ AI LUAT DEJA BILET ACESTA RĂMÂNE VALABIL Biletele cumpărate rămân valabile pentru noua dată şi vă aşteptam cu drag la concert anul viitor! Dacă aţi cumpărat deja bilet, nu trebuie să faceţi nimic special. Veniţi cu biletul în 2021 la concert, acesta îşi păstrează automat valabilitatea. DACĂ AI CERUT VOUCHER DEJA Dacă aţi făcut deja o cerere de VOUCHER conform OUG 70 din 14 mai 2020, CEREA A FOST ANULATĂ AUTOMAT de iabilet.ro iar voi nu trebuie să faceţi nimic în acest sens. Biletul tău rămâne valabil. DACĂ TOTUŞI VREI VOUCHER Dacă doriţi să faceţi o nouă cerere de voucher şi să nu vă păstraţi biletul o puteţi face pe iabilet.ro/retur conform termenilor din OUG 70 DUPĂ ce anunţăm nouă dată a showului, nu acum. Vă mulţumim pentru înţelegerea de care aţi dat dovadă în această perioadă şi ne bazăm pe suportul vostru în continuare. Industria trece prin momente grele dar le vom depăşi împreună şi ne vom reveni cu toţii mai puternici. Vă mulţumim că ne sunteţi alături de 16 ani şi vă asigurăm că vom continua ceea ce facem încercând să vă aducem trupe mari, de calibru dar şi multe nume underground în premieră (sau nu) în România.

Slipknot şi-a amânat pe rând pe parcursul acestui an atât opririle din cadrul festivalului Knotfest, cât şi concerte din Asia, Europa şi America de Nord. Pentru evenimentul care trebuia să aibă loc în această lună fuseseră puse în vânzare 10.000 de bilete, iar preţurile porneau de la aproximativ 230 de lei.

Acum puteţi păstra biletul cumpărat pentru la anul sau solicita un voucher în loc de bilet pentru a îl folosi la alt eveniment, dar doar după ce se anunţă dată finală a show-ului.

Slipknot a lansat un documentar numit "Unmasked All Out Life" în aprilie, disponibil gratuit online. Solistul Corey Taylor ar fi terminat de înregistrat primul album solo între timp şi va lansa săptămâna viitoare o piesă, după cum a declarat recent.