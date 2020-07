Ariana Grande și-a cântat iubirile în piese ce au ajuns la milioane de inimi

Ariana Grande este una dintre cele mai îndrăgite artiste din lume. Cucerește topurile muzicale cu fiecare lansare, se bucură de milioane de fani și mesajele pieselor sale își găsesc întotdeauna destinatarul. De-a lungul timpului, cântăreața a rămas fidelă unei tematici universale: iubirea.

Cunoscută inițial pentru rolul lui Cat Valentine din sitcomul "Victorious", Ariana Grande s-a reinventat, iar în scurt timp a ajuns una dintre cele mai mari vedete pop ale generației sale. Grande a debutat în lumea muzicii în 2011, lansând cinci albume de studio, ce au ocupat locuri fruntașe în topurile muzicale.

În martie 2013, Grande a atins succesul când piesa "The Way" de pe albumul său de debut "Yours Truly" a devenit un hit de top 10 în Billboard Hot 100 și a fost certificată cu dublă-platină de RIAA. Albumul a fost bine primit și a debutat pe locul 1 în Billboard 200. Al doilea album de studio al Arianei, "My Everything" (2014), a debutat pe locul 1 în SUA, fiind bine certificat în multe alte țări. Cu single-urile "Problem", "Break Free", "Bang Bang" și "Love Me Harder" albumul a fost timp de 34 de săptămâni consecutive în top 10 al Billboard Hot 100.

În 2016 a lansat cel de-al treilea album de studio, "Dangerous Woman". Piesa ce dă titlul albumului a debutat pe locul 10 în Billboard Hot 100, iar întregul material a ajuns pe locul 2 în Billboard 200. A urmat "Sweetener" în 2018, disc ce a debutat pe prima poziție în topul american Billboard 200. Pe acest material au fost incluse colaborări cu Pharrell Williams, Nicki Minaj și Missy Elliott, fiind lansate videoclipuri pentru single-urile "The Light Is Coming", "God Is A Woman" și "breathin".

Cel mai recent album al cântăreței este "thank u, next". Materialul reunește single-urile de succes - "imagine", "thank u, next", "break up with your girlfriend, I'm bored" și "7 rings", dar și alte nouă piese originale, care completează povestea materialului. Discul a debutat pe prima poziție în clasamentul Billboard 200, artista doborând și recordul pentru cele mai multe piese (11) aflate simultan în top 40 Billboard Hot 100.

Ar fi mai mult de povestit despre fiecare succes al Arianei, dar ceea ce apare constant în universul muzical pe care îl construiește este iubirea. Iar pentru a defini acest sentiment nu este nevoie de prea multă vorbărie. Cu toate acestea, piesele în care Ariana Grande și-a pus sufletul pe tavă merită o nouă recunoaștere.

Este clară aplecarea artistei de a vorbi în piesele sale despre foștii săi iubiți. "thank u, next" este prima melodie ce le vine tuturor în minte. Cu peste 533 de milioane de vizualizări pe YouTube, piesa este considerată un "imn" al despărțirilor. Grande a pus pe hârtie toate aspectele sale vulnerabile și a vorbit despre Big Sean ("Thought I'd end up with Sean. But he wasn't a match"), Ricky Alvarez ("Wrote some songs about Ricky. Now I listen and laugh"), Pete Davidson ("Even almost got married. And for Pete, I'm so thankful") și Mac Miller ("Wish I could say 'Thank you' to Malcolm. 'Cause he was an angel").

Deși "thank u, next" este piesa ce înglobează multe dintre relațiile sale, nu este singura care vorbește despre fostele iubiri. Ariana Grande a adus în atenția fanilor relația pe care a avut-o cu regretatul Mac Miller și în cântecul "Better Off". Titlul se referă la relația toxică dintre cei doi, sortită pierzaniei în mare parte din cauza adicțiilor rapperului.

În 2015, Ariana a începea o relație cu dansatorul Ricky Alvarez. Idila, care a durat aproximativ un an, a dus la compunerea a trei piese (în afară de "thank u, next") - "True Love", "Moonlight" și "Into You". "Moonlight" este considerată una dintre cele mai romantice piese ale artistei și fanii cred că face referință la primul sărut cu Alvarez.

În 2018, Grande lansa "pete davidson", iar titlul vorbește de la sine. Versurile melodiei sunt o declarație a iubirii dintre cei doi. Artista declara la vremea respectivă că este sufletul său pereche ("soulmate and all that"). Din păcate, relația celor doi nu a funcționat.

Dacă acestea sunt doar câteva melodii al căror mesaj este mai mult sau mai puțin clar, Ariana a mai lansat de-a lungul timpului și alte piese ce fac referire la o relație amoroasă. "Problem", "Break Your Heart Right Back" sau "Boyfriend" abordează aceeași tematică, însă nu este dezvăluită identitatea iubitului.