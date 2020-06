Will Ferrell și Rachel McAdams sunt concurenți la Eurovision în primul trailer al unei noi comedii de pe Netflix - VIDEO

Nebunia competiției Eurovision îi prinde la mijloc pe Will Ferrell și Rachel McAdams. Dornici să-și îndeplinească visul, trec peste ironiile persoanelor apropiate și se avântă în concurs, parcursul lor fiind rezumat în primul trailer al comediei de pe Netflix "Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga".

Chiar dacă n-am avut parte de Eurovision anul acesta, în iunie vom putea savura o comedie pe cinste, în stilul celor ce l-au făcut faimos pe Will Ferrell. Aproape la fel de egocentrist și absurd ca Ron Burgundy, Lars, personajul interpretat de Ferrell în "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" își urmează visul fără a ține cont de criticile celor din jur. O are alături pe Sigrit, respectiv Rachel McAdams, care îi împărtășește aspirația, oricât de inexplicabil ar fi acest lucru pentru cei care le ironizează aparițiile scenice.

Așa cum deducem și din primul trailer al peliculei, viețile lui Lars și Sigrit se schimbă complet în momentul în care piesa lor este declarată câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision. Spiritele se înching pe măsură ce competiția avansează, sarcasmul fiind ingredientul de bază al acestei parodii.

Will Ferrell a lucrat și la scenariul filmului, alături de Andrew Steele, scriitor și producător al cunoscutei emisiuni de divertisment Saturday Night Live (SNL). Documentarea a fost făcută la cald, Will Ferrell participând la show-urile live ale ediției Eurovision din 2018. Actorul a urmărit evoluția etapelor, stând chiar de vorbă cu câțiva dintre concurenți.

VIDEO Trailer: "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga"

"Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" este regizat de David Dobkin ("Wedding Singer") și-i are în distribuție și pe Pierce Brosnan și Demi Lovato.

"Este nebunesc faptul că există ceva atât de mare precum Eurovision-ul de care America nu a auzit. E mai mare decât Super Bowl-ul, cu 180 de milioane de telespectatori, un show TV cu o pleiadă de concerte. Nu mai există nimic altceva ca acest concurs", a declarat regizorul David Dobkin.

Comedia "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" va avea premiera pe Netflix pe 26 iunie.