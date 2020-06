Concertele Drive-In nu au prea mult noroc în acest an şi după ce a fost amânat cel al Deliei de la final de mai, aflăm că şi THE CONCERT Drive-In are aceeaşi soartă. Vorbim despre o reprogramare a sa, care decalează totul cu o săptămână. Motivul are de-a face cu prognoza meteo nefavorabilă şi condiţiile meteo din următoarele zile.

THE CONCERT Drive-In ar fi trebuit să aibă loc pe 19, 20 şi 21 iunie, dar se anunţă o vreme ploioasă şi cu temperaturi mult mai scăzute decât ne-am aştepta în iunie. Astfel organizatorii au decis să amâne evenimentul cu o săptămână, iar cele 3 zile de concerte vor fi acum 26, 27 şi 28 iunie. Zona de desfăşurare a rămas aceeaşi, parcarea principală de la Romexpo. Şi lineup-ul e neschimbat, cu nume ca Antonia, Carla's Dreams, INNA, Irina Times sau The Motans urmând să urce pe scenă. Trebuie spus ca biletele pe o zi au fost deja sold out. Concertul are un mod inedit de desfăşurare: publicul are acces la Romexpo doar cu automobilul personal şi va asculta concertul prin radio-ul maşinii, pe o frecvenţă specială, dedicată evenimentului. Aplauzele sunt înlocuite de sunete de claxon şi există restricţii cu privire la capacitatea şi mărimea maşinilor: doar sedan-uri şi unele SUV-uri, fără camioane, dube, utilitare. Iată şi noul program THE CONCERT Drive-In: 26 iunie - Alina Eremia, Antonia, Carla’s Dreams, Roxen

27 iunie - INNA, Irina Rimes, The Motans

28 iunie - Azteca & IAN, Killa Fonic, Nane, Oscar Line-up-ul și condițiile de participare rămân aceleași, accesul se va face începând cu ora 19:00, iar biletele achiziționate pentru acest weekend sunt valabile pentru 26, 27 și 28 iunie. Nu uitaţi şi de regulile legate de prezenţa publicului în maşina: în fiecare maşină trebuie să fie persoane din aceeaşi familie/locuinţă, maxim 4 persoane. Există două categorii de bilete, A şi B, iar concertele vor fi live, organizatorii urmând să asigure o vizibilitate mai bună prin intermediul ecranelor video, care vor fi poziţionate la nivelul scenei, dar şi în zona în care vor staţiona maşinile. Se vor servi băuturi alcoolice și non-alcoolice la eveniment. Detaliile legate de acest aspect vor fi trimise pe e-mail cu câteva zile înainte, împreună cu informațiile referitoare la acces.