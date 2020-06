Surorile Oşoianu cântă un cover inspirat de jocul "The Last of Us Part II", lansat azi

Astăzi este 19 iunie, ziua lansării celui mai aşteptat joc de PlayStation 4 al anului, "The Last of Us Part II". Jocul a debutat cu o iniţiativă inedită a Sony PlayStation România, care a lansat pe YouTube o versiune cover a unei piese din joc. Interpretarea autohtonă se numeşte "Prin valea umbrei morţii" şi este cântată de Surorile Oşoianu. Atenţie, clipul cu melodia conţine spoilere din joc.

Odată cu lansarea jocului produs de Naughty Dog, exclusiv pentru PS4 au început să apară tot mai multe coveruri ale piesei "Through the Valley", pe care Ellie, personajul principal o cântă în joc la chitară. Unul dintre aceste coveruri, "Prin valea umbrei morții" este realizat de Surorile Oşoianu, ansamblu etnofolcloric alcătuit din 5 membre. Surorile Oşoianu s-au născut în satul Horeşti, raionul Făleşti, Republica Moldova. Sunt cunoscute şi drept "cinci voci gemene" şi promovează portul şi muzica tradiţională românească, atât în Republica Moldova, cât şi peste hotare. Încă din perioada ocupaţiei sovietice, acest ansamblu a contestat regulile şi interdicţiile, cântând pe scenă piese tradiţionale de sărbători, piese de dragoste şi balade. În vara lui 2019 Surorile Oşoianu aveau o colaborare cu Subcarpaţi pe piesa "Limba Română", iar clipul oficial a strâns peste 1.28 milioane de vizualizări. Ansamblul a cântat şi în deschiderea celor de la Zdob şi Zbub, dar şi alături de aceştia. În plus, grupul de 5 voci magice a deschis concertul Loredanei din 2013, de la Sala Palatului, care a strâns peste 8000 de oameni. The Last of Us Part II spune povestea lui Ellie şi Joel, care şi-au găsit o viaţă într-o comunitate rurală din Jackson, Wyoming. Totul se petrece la 5 ani de la acţiunea primului joc, iar un element periculos le distruge pacea personajelor. Ellie porneşte la drum din nou pentru a face dreptate şi a îşi găsi liniştea. Jocul a primit deja numeroase note de 10 de la publicaţiile de specialitate şi a fost apreciat pentru poveste, atenţia la detalii, gameplay şi atmosferă. Se petrece într-un univers post apocaliptic, după ce Pământul a fost lovit de un virus care i-a transformt pe mulţi oameni în zombie/clickeri. Este o iniţiativă originală cea de a include folclorul românesc într-o imixtiune cu modernitatea unui joc de PlayStation. Sper să mai văd proiecte de genul.