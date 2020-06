Run the Jewels lansează albumul surpriză "RTJ4"; Include colaborări cu Josh Homme, Pharrell

Run the Jewels este una dintre cele mai relevante trupe hip-hop ale deceniului şi tocmai a lansat un album surpriză, intitulat "RTJ4". Discul vine exact după ce Killer Mike, unul dintre membrii trupei a ţinut un discurs viral despre revoltele din SUA şi rasism. Ascultă două dintre piesele de pe LP în cadrul articolului.

"RTJ4" include şi colaborări de marcă, precum cea cu Josh Homme de la Queens of the Stone Age, dar şi cu Zack de la Rocha de la Rage Against the Machine. Pe acest artist îl auzim alături de Pharrell Williams pe piesa "Ju$t", disponibilă mai jos. Cei de la Run the Jewels nu sunt deloc străini de Rage Against the Machine, solistul grupului recent reunit apărând şi pe piesa "Close Your Eyes (And Cound to F*ck)" de pe albumul "RTJ2". Colaborarea cu Josh Homme poartă numele de "Pulling the Pin" şi o include şi pe Mavis Staples.

Iniţial noul album trebuia să sosească vineri, pe 5 iunie, dar rapperii nu au mai putut aştepta şi au decis să lanseze mai devreme noua colecţie de track-uri. Au transmis şi următorul mesaj:

F*ck it! De ce să mai aşteptăm? Lumea este infectată cu prostii, aşa că iată ceva dur de ascultat în vreme ce vă confruntaţi cu problemele. Speram să vă aducă ceva bucurie. Rămâneţi în siguranţă şi păstraţi-vă speranţa şi vă mulţumim că aţi dat şansa ca doi prieteni să fie ascultaţi şi să facă ceea ce adoră... cu dragoste sinceră şi recunoştinţă, Jaime şi Mike.

Deocamdată albumul este disponibil doar în varianta digitală, iar copiile fiizce se vor lansa în septembrie. În plus, trupa îşi oferă LP-ul gratuit în acest moment pe propriul site, acceptând doar donaţii de la fanii care doresc să doneze. E vorba despre donaţii către o reţea de avocaţi, studenţi şi alţi angajaţi din domeniul legal ce oferă susţinere pentru activişti, protestatari şi cei care se implică în mişcările de schimbare socială. Noul LP are 12 piese, inclusiv un "hidden track" la final.

Run the Jewels este un duo muzical încă tânăr pe scena hip hop, dar e deja uriaş. Compus din EL-P şi Killer Mike, a lansat albumul de debut, "Run the Jewels" în 2013. Toate discurile au fost unanim lăudate de critici, iar single-urile trupei au fost folosite în seriale HBO ca "Silicon Valley" sau producţia Netflix "Dirty Money". În martie 2018 a fost lansat chiar un crossover între "Rick and Morty" şi Run the Jewels, sub formă de videoclip al piesei "Oh Mama".