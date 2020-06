Rockstadt Extreme Fest 2020 se reprogramează în 2021, la Cetatea Râşnov

Încă un mare festival muzical din 2020 a fost amânat pentru 2021, iar de această dată profilul evenimentului este metal. Rockstadt Extreme Fest 2020 a fost amânat, dar biletele vor fi valabile şi la ediţia de la anul. Locul de desfăşurare rămâne Cetatea Râşnov, iar detalii despre eveniment şi declaraţiile organizatorilor le găsiţi în articol.

Motivul amânării este evident: pandemia de Covid-19 şi reglementările aflate în vigoare cu privire la numărul de persoane care se pot aduna în spaţii închise sau deschise. Dacă nu ar fi fost aceste oprelişti, festivalul s-ar fi desfăşurat între 5 august 2020 şi 8 august 2020. Lineup-ul anunţat în prima fază includea trupele Kataklysm, The Black Dahlia Murder, Death Angel şi Rotting Christ. Ediția Rockstadt Extreme Fest 2020 a fost reprogramată pentru perioada 5-8 august 2021.

În 2019 lineup-ul a fost unul foarte apreciat de public: Dimmu Borgir, Accept, Six Feet Under, Paradise Lost, Clawfinger, Katatonia, plus mulţi alţii.

Trebuie subliniat şi că festivalurile și concertele mari nu pot reveni mai devreme de 1 septembrie, a indicat recent ministrul Culturii. Iată mesajul transmis de organizatorii Rockstadt cu privire la amânarea ediţiei a opta a festivalului:

Autorităţile nu oferă răspunsuri cu privire la ce se întâmplă cu festivalurile din vară pentru a putea gestiona mai bine relaţia noastră cu voi şi cu toţi partenerii şi furnizorii. Festivalurile din Europa şi-au reprogramat ediţia din acest an pentru anul următor, fiind nevoite să facă acest lucru ca urmare a deciziei autorităţilor, a anulărilor turneelor trupelor confirmate, a incertitudinii legate de evoluţia pandemiei, a riscului expunerii participanţilor la un mediu favorabil propagării virusului şi a grijii pentru sănătatea participanţilor. Astfel suntem nevoiţi să reprogramăm festivalul pentru 2021, în perioada 5 – 8 august. Ne bucurăm să spunem că toate trupele care erau confirmate deja sunt deschise pentru o această reprogramare şi vom reveni cu informaţii concrete în acest sens. În plus, vom adăuga şi alte trupe importante în line-up. Mesajul nostru către vizitatori este acela că festivalul depinde de susţinerea lor. Pot face asta păstrându-şi abonamentul pentru 2021. De asemenea, există opţiunea de a vă vinde abonamentul pe care îl aveţi către o altă persoană, acesta nefiind nominal. Abonamentul poate fi preschimbat în voucher valoric care poate fi utilizat până pe 30 septembrie 2021 pentru servicii şi produse oferite de Asociaţia Culturală REF. Deşi varianta returnării banilor pe abonament nu are titlu de obligativitate pentru noi, putem să facem şi acest lucru, însă doar după ce se încheie festivalul din 2021, până cel târziu pe 1 septembrie 2021.

Au fost actualizate şi preţurile abonamentelor, începând cu 1 iunie 2020: