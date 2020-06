Robert Plant, Billie Eilish, Ozzy Osbourne și alți artiști donează obiecte rare unei licitații

Billie Eilish, Robert Plant, Ozzy Osbourne sau Cher se numără printre artiștii care contribuie cu articole rare la o viitoare licitație, ce va va ajuta fundația MusiCares. Mai multe detalii în articol.

Brandon Flowers (The Killers), Tony Iommi, Willie Nelson, Barbra Streisand, Depeche Mode, Blake Shelton vor contribui, de asemenea, cu articole "unul și unul" în cadrul licitației. Evenimentul va avea loc pe 9 septembrie și va fi găzduit de Julien's Auction.

Deși lista obiectelor nu a fost încă dezvăluită, unii artiști au apelat la rețelele de socializare pentru a-și prezenta donația. De exemplu, Robert Plant a atașat pe contul personal de Twitter linkul licitației, acompaniat de mesajul:

"Iubesc chitara la care am exersat timp de 55 de ani în dormitorul meu".

Love the guitar been practising in my bedroom for 55 yrs..https://t.co/KgcQTrv6kS — Robert Plant (@RobertPlant) June 17, 2020

În luna martie a acestui an, fundația MusiCares și Academia Națională de Arte și Științe pentru Înregistrare au înființat Fondul COVID-19 pentru a ajuta membrii industriei muzicale care au nevoie financiară în timpul pandemiei coronavirusului.

"Anulările evenimentelor sunt la un nivel nemaivăzut și, prin urmare, situația necesită o soluție fără precedent. Mulți oameni din industrie sunt acum în criză, fără să știe ce le rezervă viitorul sau se chinuie să facă față situației comerciale actuale. Solicităm întregii industrii să fie lângă noi pentru a sprijini muzicienii, artiștii și profesioniștii care sunt baza și viitorul comunității noastre muzicale", a declarat Harvey Mason Jr, președintele și directorul general interimar al Academiei.

Recent, peste 75 de muzicieni și compozitori au anunțat că vor participa la un eveniment caritabil digital, intitulat "Soundtrack of Our Lives: A Celebration for the Community Film and TV Music". Livestream-ul va avea loc pe 25 iunie pe YouTube sau pe soundtracklives.com, iar donațiile se vor duce către fundația MusiCares.