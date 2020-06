Ascultă noua piesă The Killers, "My Own Soul’s Warning" - AUDIO

The Killers continuă promovarea albumului "Imploding the Mirage" cu piesa "My Own Soul’s Warning". Intuiția este pusă sub semnul întrebării, versurile melodiei explorând nesiguranța și regretul.

The Killers ne prezintă piesa ce deschide albumul "Imploding the Mirage", lăsând publicul să urmeze încă o dată calea versurilor metaforice și timbrul emblematic al vocalistului Brandon Flowers. "My Own Soul’s Warning" este o piesă ce-i poartă semnătura, mesajul transmis părând a fi unul extrem de personal.

"I tried to go against my own soul’s warning/ But in the end, something just didn’t feel right" ("Am vrut să merg împotriva intuiției mele / Dar în final am simțit că ceva nu este în regulă"), cântă Brandon în debutul noii piese The Killers, ulterior piesa devenind criptică și ceva mai dramatică, păstrând totuși beat-ul energic și cumva optimist, adesea regăsit în piesele trupei.

AUDIO: The Killers - "My Own Soul’s Warning"

Noul album The Killers și cel de-al șaselea din cariera trupei a fost înregistrat fără chitaristul Dave Keuning, dar alături de o serie de muzicieni invitați, precum Lindsey Buckingham, K.D. Lang, Weyes Blood, Adam Granduciel de la The War on Drugs și Blake Mills.

Într-un interviu acordat pentru Rolling Stone, trupa The Killers a dezvăluit că procesul de creație a fost unul anevoios, dar care le-a adus în final satisfacție.

"Multe dintre momente ne-au amintit de înregistrarea primului nostru album, când știi că se va face o conexiune, datorită felului în care te face să te simți. M-am simțit ca un adolescent de 20 de ani, care aproape că inventează ceva din nou", a declarat Brandon Flowers.

De pe albumul "Imploding the Mirage" au fost promovate și piesele "Caution" și "Fire in Bone". Data lansării materialului nu a fost încă anunțată, formația plănuind însă un turneu mondial de îndată ce acesta va fi posibil.

Tracklist "Imploding the Mirage" - The Killers: