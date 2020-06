Ascultă noua piesă lansată de Caro Emerald, "Wake Up Romeo" - AUDIO

Caro Emerald ne îndulcește vara cu aroma anilor '20, mireasma jazz-ului de altă dată și tango-ul cinematic învăluind povestea descrisă în versurile noului single "Wake Up Romeo".

Caro Emerald continuă să facă și în 2020 ceea ce știe cel mai bine: readuce în prezent muzica epocii de aur a Hollywood-ului. "Wake Up Romeo" este prima piesă lansată anul acesta și încheie o pauză de trei ani de la ultimul material al artistei olandeze, "MO x Caro Emerald By Grandmono". Noua compoziție poartă semnăturile lui David Schreurs și Vincent Degiorgio, producția fiind realizată de Jan van Wieringen și David Schreurs.

Nu au fost dezvăluite încă informații privind viitorul material de studio, însă cel mai probabil se lucrează la el, piesa "Wake Up Romeo" urmând a fi inclusă pe acest album.

AUDIO: Caro Emerald - "Wake Up Romeo"

Caro Emerald a debutat în 2009, cu celebra piesă "Back it Up". Primul ei disc, "Deleted Scenes from the Cutting Room Floor", a ajuns rapid în playlistul radio-urilor europene, single-ul "A Night Like This" asigurându-i prezența în clasamentele muzicale internaționale. Albumul s-a vândut în peste 1.5 milioane de exemplare, artista fiind răsplătită și cu un Edison Award, distincție oferită artiștilor cu rezultate remarcabile în industria muzicală.

Cel de-al doilea album, intitulat "The Shocking Miss Emerald", a apărut în 2013 și a intrat direct pe prima poziție în clasamentul din Marea Britanie, fiind urmat de o lungă serie de concerte și prezențe în cadrul mai multor festivaluri din Europa.

Caro Emerald a devenit rapid un nume foarte ușor de reperat, în special datorită identității sale muzicale foarte specifice: un mix irezistibil de sonorități retro, grooving jazz și cinematic tango, care readuc în prezent epoca de aur a Hollywood-ului.

În februarie 2018, Caro Emerald a susținut cel de-al doilea concert în România, revenind la București la 6 ani de la primul ei concert în țara noastră.