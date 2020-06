Netflix lansează o colecție de filme și seriale ce au ca subiect principal afro-americanii

Netflix a realizat o bibliotecă cinematografică compusă din filme și producții TV ce prezintă aspecte din experiențele afro-americanilor. Scopul acestei inițiative este de a educa publicul în legătură cu nedreptatea rasială. Mai multe detalii în articol.

Netflix se numără printre companiile care susțin mișcarea "Black Lives Matter". Aceasta a luat amploare după uciderea lui George Floyd, un bărbat de culoare din Minneapolis, care a murit pe 25 mai în timp ce era arestat de poliție. Tragicul eveniment a dus la o serie de proteste în America, și nu numai, având ca scop evidențierea faptului că rasismul este încă un fenomen major.

Astfel, platforma de streaming a realizat un catalog special pentru abonații americani. Colecția, intitulată "More Than a Moment" are următoarea descriere: "Viețile negrilor contează. Află mai multe despre nedreptatea rasială și despre experiențele oamenilor de culoare în America prin intermediul acestei colecții de filme, seriale și documentare". Lista include pelicule precum "Da 5 Bloods", "13th", "When They See Us", "Mudbound", "Orange Is The New Black", "She’s Gotta Have It" sau "Moonlight".

Despre noua inițiativă, Netflix a postat pe Twitter următorul mesaj:

"Când spunem <<viețile negrilor contează>>, spunem de asemenea <<poveștile negrilor contează>>. Cu o conștientizare a faptului că angajamentul nostru față de o schimbare adevărată și esențială va dura mai mult timp - începem prin evidențierea unor narațiuni puternice și complexe despre experiența oamenilor de culoare".

When we say “Black Lives Matter,” we also mean “Black storytelling matters.”



Colecția în discuție nu este singura inițiativă luată de Netflix. Compania a scos de pe platformă anumite producții despre care spune că ar fi nepotrivite în acest context. Este vorba de "Little Britain", Come Fly With Me", "The League of Gentlemen" și patru show-uri de comedie ale lui Chris Lilley.

HBO Max a luat o decizie similară: a retras momentan cunoscuta peliculă "Pe aripile vântului".