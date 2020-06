Mastering the Music Business revine vara aceasta cu un nou format

Cea de-a cincea ediție a Mastering The Music Business, primul și cel mai mare eveniment organizat în România pe teme de industrie muzicală, va avea loc în perioada 29 - 31 iulie într-un nou format. Conferința se va desfășura online, cu acces gratuit, pe pagina de facebook MMB și pe site-ul conferinței.

MMB Showcase Festival, festivalul asociat conferinței Mastering The Music Business, nu va mai avea loc anul acesta.

Panelurile, workshop-urile și studiile de caz din cadrul MMB se vor concentra în jurul celor mai importante subiecte ale momentului: cum se reorganizează industria - atât pe plan local, cât și internațional, cum se va schimba publicul, ce pot face autoritățile, rolul brandurilor în reconstrucția industriei, soluții de finanțare, comunicare de criză și multe altele.

"În timpul carantinei, muzica a fost arma a milioane de oameni în lupta cu frica, cu panica, cu monotonia casei, cu dorul de cei dragi. S-a cântat din balcon, pe străzile goale, în chat-uri de zoom și am trecut mai ușor peste izolare. Însă comunitatea de artiști și întreaga industrie muzicală este încă departe de a-și reveni. Mai mult decât atât, urmează o perioadă incertă și poate chiar mai dificilă. Tocmai de aceea, ne-am regrupat rapid și am hotărât să facem o ediție MMB de avarie, pentru a ne defini noua normalitate. Ne dorim să punem pe masă, în cel mai deschis mod posibil, cât mai multe probleme cu care se confruntă industria în această perioadă, de la dificultățile financiare și limitările date de pandemie, până la blocajele de creativitate și presiunea reinventării. Să vorbim despre ele, dar mai ales să găsim soluții pentru a ieși din acest impas", a declarat Anca Lupeș, fondator Mastering the Music Business.