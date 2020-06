Marcel Pavel reacționează la teoriile conspirației legate de infectarea sa cu COVID-19: "Găsiți pe altcineva pe care să bârfiți"

Zilele trecute, Marcel Pavel a fost internat la Institutul "Matei Balș", după ce rezultatul testului la coronavirus a venit pozitiv. În urma acestei confirmări, în mediul online au circulat tot felul de informații potrivit cărora artistul ar fi primit bani pentru a minți în legătură cu acest diagnostic, el nefiind în realitate bolnav. Totul pentru a servi unui interes politic.

Iritat de aceste speculații cu tentă de teorii ale conspirației, artistul a răbufnit, exprimându-și frustrarea online.

"Bună dimineața, dragi prieteni! Am văzut cu câtă răutate au privit și privesc unii oameni (dacă-i pot numi așa...), faptul că eu trec prin momente extrem de dificile ale vieții mele! Repet, am fost diagnosticat cu dublă pneumonie, o afecțiune gravă a plămânilor necesitând un termen f îndelungat pt a mă vindeca! Unii indivizi care au venin în loc de sânge au îndrăznit să scrie pe pagina mea că am fost plătit ca să mă îmbolnăvesc de plămâni și să stau în spital în jur de 2 săptâmâni...! (...) Fraților, eu sunt o persoană cu coloană vertebrală, dreaptă, nu am fost, nu sunt și nici nu o să fiu niciodată implicat politic, clar!", a scris Marcel Pavel pe pagina sa de Facebook.