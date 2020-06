Marcel Pavel primește tratament pentru coronavirus la "Matei Balș"

Marcel Pavel a primit confirmarea că a fost infectat cu noul coronavirus, fiind internat la Institutul de Boli Infecțioase "Matei Balș" din București. Cântărețul se simțea rău de câteva zile, însă a crezut că e vorba de o simplă răceală.

Marcel Pavel a fost recent diagnosticat cu COVID-19. Cântărețul de muzică ușoară, în vârstă de 60 de ani, a început deja tratamentul pentru coronavirus, miercuri seară fiind transportat cu izoleta la Institutul de Boli Infecțioase "Matei Balș" din București. Sursele medicale ce au confirmat internarea pentru Agerpres nu au oferit alte detalii.

Marcel Pavel se simțea rău de câteva zile, însă nu a luat în considerare inițial posibilitatea infectării cu noul coronavirus, crezând că are o banală răceală, pe care a căpătat-o pe platoul de filmări. Acesta acuza o răgușeală, însă declara presei înainte de internare că membrii familiei sale se simt bine.

Cu cine a avut contact Marcel Pavel

Înainte ca rezultatele testului pentru COVID-19 să-i confirme diagnosticul, Marcel Pavel a participat la filmările unui nou sezon al emisiunii "Te cunosc de undeva", astfel apărând suspiciuni că ar fi putut infecta și alte persoane prezente în platou. Printre acestea se numără Andreea Bălan, Aurelian Temișan, Cosmin Seleși, Ozana Barabancea și Monica Anghel.

Potrivit ziarului Gândul, Ozana Barabancea ar fi primit deja rezultatul pozitiv la testul pentru coronavirus, fiind internată astăzi într-o rezervă a Secției pentru copii a Spitalului "Matei Balș". Testată și ea, Andreea Bălan ar fi primit rezultatul negativ.

Marcel Pavel este interpret, compozitor și instrumentist, studiind chitara bas, contrabasul, violoncelul, pianul și percuția. A devenit cunoscut la nivel național cu piesa "Frumoasa mea", colaborând de-a lungul anilor cu numeroase voci valoroase ale muzicii ușoare românești, precum Sanda Ladoși, Luminița Anghel, Nico și Elena Cârstea. În 2002, acesta a reprezentat România la Eurovision cu piesa "Tell me why", interpretată în duet cu Monica Anghel.

Marcel Pavel este căsătorit cu Violeta Șmîșleaeva, fostă balerină la Teatrul Balșoi din Moscova. Cei doi au împreună trei copii: Iuvenalia Ioana (7 ani), Sasha (22 ani) și Richard (24 ani).