Manifestul "Viețile negrilor contează" e dus la un nou nivel de o fetiță de 10 ani, cu un cover Rage Against the Machine - VIDEO

Nandi Bushell, o fetiță de 10 ani din UK, și-a arătat susținerea pentru manifestul "Viețile negrilor contează" realizând un cover dezarmant după "Guerrilla Radio" de la Rage Against the Machine. În video-ul publicat pe YouTube, Nandi cântă la trei instrumente: bas, chitară și tobe.

De câteva zile, întreaga lume vuiește în urma incidentului apăsător din State, ce s-a soldat cu moartea lui George Floyd. Aflat în custodia poliției, bărbatul de culoare de 46 de ani a murit prin asfixiere, ofițerul Derek Chauvin fiind acuzat de omucidere și crimă de gradul trei și urmând să se prezinte în fața curții săptămâna viitoare, arată ultimele rapoarte, potrivit BBC.

Acest eveniment șocant a stârnit proteste în 75 de orașe, toate reunite sub manifestul "Viețile negrilor contează" (Black Lives Matter), reinterpretat și sub forma "Viețile tuturor contează".

Sub imboldul acestor zile tulburătoare, ce au stârnit reacții virulente din partea multor persoane publice, inclusiv din industria muzicală, Nandi Bushell, o fetiță de 10 ani din Marea Britanie, a înregistrat un cover energizant al piesei "Guerrilla Radio" de la Rage Against the Machine. Tânăra artistă interpretează piesa la bas, chitară și tobe, fiind cunoscută pe YouTube și pentru alte cover-uri impresionante, cum ar fi propria versiune la tobe a piesei "No One Knows", de la Queens of the Stone Age.

Coverul lui Nandi după Rage Against the Machine vine în sprijinul mesajului "Viețile negrilor contează", așa cum ni se detaliză și în descrierea clipului de pe YouTube.

"Solidaritate în lupta împotriva rasismului. Acesta este una dintre piesele preferate ale lui Nandi. A iubit trupa Rage Against the Machine de când era bebeluș."

Tom Morello, chitaristul Rage Against the Machine, a apreciat deja public versiunea lui Nandi, dând share pe Twitter la clipul cu acest cover, împreună cu mesajul: "Ei bine, acum suntem pe calea cea bună".

Nandi Bushell cântă "Guerrilla Radio" de la Rage Against the Machine

În noiembrie 2019, trupa Rage Against the Machine anunța că se reunește, plănuind să plece în turneu în 2020. Planurile au fost, însă, date peste cap de pandemia de COVID-19. Formația nu a renunțat, însă, la turneu, acesta fiind reprogramat pentru vara lui 2021. Primul concert ar trebui să aibă loc pe 3 iunie 2021 în El Paso, Texas.