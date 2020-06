Mădălina Pavăl strânge doruri de la oameni în cadrul proiectului "Cu dorurile la vedere"

Pornind de la un "bol cu doruri", pus în joacă la intrarea concertului de lansare a albumului "Oamenii se fac dor", Mădălina Pavăl a ajuns să strângă dorurile oamenilor. Colecția a crescut organic și ceva mai târziu a apărut proiectul "Cu dorurile la vedere", o expoziție virtuală de povești de dor de bunici și de copilărie, de locuri și de oameni dragi.

"Reacțiile sunt oau! Am început proiectul cu puțin înainte de pandemie și l-am continuat după. Primesc multe, foarte multe mesaje de la oameni, care îmi spun dorurile lor. Pentru mine, asta a făcut izolarea mult mai acceptabilă. Am simțit că nu sunt singură, că toți trecem prin același “greu” numit viață și că tuturor ne fuge gândul la ceva sau la cineva de care ne e dor.

Ideea acestei mini-campanii a venit încă de la concertul de lansare când două prietene s-au gândit să pună la intrare “bolul cu doruri”, iar oamenii au reacționat foarte fain și au scris despre dorurile lor. Așa că am zis să facem un “bol” mai mare, pe internet, unde altundeva?

"Oamenii se fac dor" nu e doar o metaforă. Noi chiar ne facem dor. Pe bune. Zi de zi. Am plecat de la faptul ca toți avem dorurile noastre. De acasa, de părinți, de iubiți, de copilărie.

În perioada pandemiei am auzit cuvântul dor și mai des, am primit și mai multe mesaje, poze și versuri. Dorul e un proces care ne maturizează, tot ziceam asta în concerte. Acum vad zilnic asta. Cred că am ieșit din aceasta perioada mai răbdători și mai bini cu noi. Eram fericiți și nu știam", spune Mădălina.