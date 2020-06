Killa Fonic lansează "III", album nou pe care combină 3 genuri muzicale

Killa a îmbinat 3 genuri muzicale pe "III": trap, afro/experimetntal şi trap-core/rap metal. Albumul nou include şi colaborări cu Nane, Azteca şi 911. Fotografiile albumului au fost realizate de Dragoș Lăpădatu, iar grafica este semnată de Andrada Udrea. LP-ul este disponibil pe Shop-ul Global Records, în librăriile Cărtureşti, dar şi online. Îl găsiţi şi în reţeaua Sneaker Industry.

Despre creaţia sa Killa Fonic a spus următoarele:

Muzica mea e pentru cei ca mine, dar este deschisă și pentru cei care n-au mai pășit pe asemenea meleaguri, așa că trebuie să am grijă s-o dozez și să nu o irosesc. Am păstrat albumul trap, dar am adăugat și două arome din cel experimental și câteva din cel trap-core. Există un timp separat pentru orice. Denzel Washington a zis că, dacă bei prea multă apă, te îneci!