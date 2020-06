Jennifer Hudson devine Aretha Franklin în noul trailer al filmului "Respect"

Primul trailer de film din 2020 care ne face să ne gândim la Oscar tocmai a apărut. E vorba despre teaserul oficial al peliculei "Respect", film biografic despre viaţa Arethei Franklin, jucată de Jennifer Hudson. Puteţi viziona primul clip promoţional în articol şi să remarcaţi o transformare fantastică a actriţei.

Trailerul pentru "Respect" a fost făcut public în cadrul premiilor BET, ceremonie care s-a desfăşurat pe 28 iunie. Include scene care prezintă începutul carierei legendarei Aretha Franklin şi momentul în care a semnat cu primul său manager. Avem şi secvenţe în care Jennifer Hudson cântă piesa "Respect" şi dacă a contribuit la vreo melodie de pe coloana sonoră, se lasă sigur cu premiu Oscar în 2021. Mai avem totuşi de aşteptat până atunci, pentru că premiile Oscar au fost amânate cu câteva luni.

În noua peliculă biografică mai joacă şi Marc Maron, în eternul rol de manager, dar şi Mary J. Blige şi Forest Whitaker. Fanii îl vor recunoaşte şi pe Marlon Wayans, într-un rol serios de această dată, dar şi pe Queen Latifah. Distribuţia este completată de Tituss Burgess şi Sky Dakota Turner. Regia îi aparţine lui Liesl Tommy. Aretha Franklin a încetat din viaţă în 2018, din cauza cancerului pancreativ, la vârsta de 76 de ani. Pregătirile pentru producţia cinematografică începuseră încă din timpul vieţii sale, iar artista a fost unul dintre producătorii filmului.

"Respect" ar fi trebuit să aibă premieră în august, dar din cauza pandemiei ar putea sosi de abia la iarnă. Acum se vehiculează data de 25 decembrie, pentru un debut cinematografic limitat. Judecând după trailer, va fi pus mare accent pe perioada glam a anilor '60-'70. Remarcăm look-ul de trendsetter al Arethei, care a înfruntat normele cu o coafură afro la un moment dat. Producţia MGM va prezenta viaţa legendarei cântăreţe de soul, R&B şi gospel din copilărie, până în adolescenţă, apoi anii '60, culmile succesului şi dramele personale.

Jennifer Hudson este cunoscută ca o cântăreaţă şi actriţă americană. A fost finalistă a sezonului 3 din "American Idol" în 2004 şi a jucat în "Dreamgirls" în 2006, primind un premiu Oscar, un Glob de Aur şi premiu BAFTA. A mai apărut şi în "Sex and the City", "The Secret Life of Bees" şi pe Broadway în "The Color Purple".

Regizorul Liesl Tommy este la primul său proiect cinematografic, dar are experienţă îndelungată în lumea teatrului.