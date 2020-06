Festivalul Internațional Cerbul de Aur 2020 a fost anulat

Cea de-a XX-a ediție a Festivalului Internațional Cerbul de Aur, ce ar fi trebuit să aibă loc în perioada 20 – 23 august, în Piața Sfatului din Brașov, a fost anulată. Consiliul de Administrație al Societății Române de Televiziune, organizator al evenimentului, a luat această decizie ținând cont de situația generată de pandemia COVID-19.

"Nu a fost o decizie luată cu ușurință, mai ales în contextul în care ediția din acest an ar fi fost una aniversară, a XX-a, și s-ar fi bucurat de o strălucire aparte. Însă, după discuții în cadrul TVR și cu partenerii locali, am ajuns la concluzia că nu ne dorim să facem compromisuri care să afecteze amploarea și imaginea evenimentului sau să genereze vreun risc la nivelul sănătății publice. Vom marca, însă, acest moment din istoria Cerbului de Aur cu un eveniment de televiziune care, pe de-o parte, să atragă atenția publicului asupra istoriei atât de bogate a festivalului și, pe de altă parte, să promoveze muzica românească de calitate", a declarat Doina Gradea, Președinte-Director General al TVR.

Hotărârea a fost luată și în contextul în care partenerii de tradiție ai Festivalului, autoritățile locale din Brașov, făcuseră publică intenția de a anula procedurile pentru organizarea unui număr de evenimente, printre care și Festivalul Cerbul de Aur.

"Am decis să nu organizăm ediţia din anul 2020 a Cerbului de Aur tocmai pentru a nu compromite sub nicio formă formatul clasic al acestui festival renumit în România, dar şi la nivel internaţional. Avem încredere că ediţia aniversară a Cerbului de Aur pe care ar fi trebuit s-o organizăm în acest an îşi va găsi locul binemeritat în agenda evenimentelor culturale pe care Braşovul le va găzdui în 2021", a comentat Adrian-Ioan Veştea, Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov.