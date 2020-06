Ediția aniversară Summer Well a fost reprogramată pentru vara lui 2021

Din cauza pandemiei de coronavirus și luând în considerare restricțiile impuse de autoritățile române în desfășurarea evenimentelor de mari dimensiuni, organizatorii Summer Well au decis reprogramarea ediției din acest an. Detalii în articol.

Prin urmare, ediția aniversară a festivalului (împlinirea a 10 ani de la înființare), care trebuia să se desfășoare în perioada 7-9 august 2020 pe Domeniul Știrbey din Buftea, se amână pentru anul viitor. Evenimentul a fost reprogramat pentru perioada 14-15 august 2021! Night Picnic va avea loc pe 13 august. Biletele deja achiziționate rămân valabile!

"Cele mai triste cuvinte pe care le-am scris vreodată: va fi prima dată în 10 ani fără Summer Well, deoarece ediția din acest an a festivalului va fi amânată pentru august 2021. Adunările mari sunt încă interzise, ​​iar Guvernul lucrează la legislație pentru prelungirea acestui lucru până la începutul toamnei, deci nu există altă opțiune. Este nevoie de un an întreg pentru a construi un festival precum Summer Well și acesta nu poate fi realizat într-un timp mai scurt, mai ales în aceste zile incerte. Am depus atât de mult efort în construirea #SummerWell10. Toți cei din echipă au muncit atât de mult pentru ca această ediție aniversară să fie incredibil de specială și cu toții am sperat că totul va fi bine până la urmă. Dar știm că înțelegeți că siguranța comunității noastre și a artiștilor este prioritară în această situație fără precedent. Cu toate acestea ... suntem cu adevărat întristați... Știm că nu este ușor nici pentru voi și am dori să vă mulțumim pentru sprijin și răbdare. De asemenea, dorim să mulțumim tuturor partenerilor festivalului, Domeniul Stirbey și tuturor celor din familia Summer Well. Există totuși și un aspect pozitiv în toată această nebunie: mai avem încă un an pentru a lucra la ediția aniversară, deci Summer Well 10 va fi cu adevărat legendar. Până atunci, împreună cu partenerii noștri, profităm de acest moment pentru a extinde platforma Summer Well cu o serie de evenimente și programe noi. Suntem încântați să vă aducem noi experiențe construite în jurul festivalului. Rămâneți aproape! Noile date ale festivalului sunt 14-15 august 2021, iar Night Picnic va avea loc pe 13 august. Majoritatea artiștilor sunt deja reconfirmați și vom adăuga, de asemenea, alte nume în line-up, unele pe care nu am avut șansa să le anunțăm și altele noi. Anul viitor va fi un mare program muzical. Toate biletele rămân valabile pentru 2021. Opțiunile pentru cei care nu pot participa în 2021 vor fi disponibile în curând. Această situație este ceva ce nimeni dintre noi nu ar fi putut prezice. Dar este ceva peste care putem trece. Aveți grijă și - așa cum spune melodia - <<summer well>>. Anul viitor vom fi 10 din nou!" - este mesajul postat de organizatori de pagina oficială de Facebook a evenimentului.

Ediția din acest an ar fi adunat pe scenă trupe ca Of Monster and Men, Nothing But Thieves, Tom Walker, Woodkid, Keane, Two Doors Cinema Club, Foster the People, Balthazar, L'Imperatrice, Jadu Heart, Digitalism și Bob Moses (club Set).