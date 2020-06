Deftones a terminat de înregistrat un album nou și speră că va fi lansat în septembrie - VIDEO

În februarie, chiar înainte de pandemia COVID-19, Deftones a dezvăluit că albumul a fost produs de Terry Date, alături de care a mai avut colaborări pentru alte materiale precum "Around the Fur" și "White Pony". În aprilie, o altă "veste" despre noul material a fost prezentată publicului. Cunningham a dezvăluit un scurt riff de chitară de pe noul album.

Solistul Chino Moreno a spus luna trecută că, deși mixarea albumului a început, procesul se desfășoară încet din cauza distanțării sociale dintre membrii trupei și Date. El a adăugat că trupa intenționase inițial să lanseze albumul în această vară, dar că au fost nevoiți să se gândească la o nouă dată de lansare.

În urmă cu două zile, în cadrul unui interviu pentru Download Festival TV, Abe Cunningham a oferit mai multe detalii despre album:

"De fapt, încă din vara trecută (iunie și iulie) am început să înregistrăm. Eram în studio, înregistrând. Dar abia acum am reușit să terminăm întregul material. Am înregistrat în Los Angeles, dar am mixat albumul în Seattle. Lucrăm cu vechiul nostru tovarăș, Terry Date, care ne-a ajutat și cu alte materiale mai vechi. El e în Seattle, în contextul distanțării sociale. A fost un pic dificil, dar ne-am gândit la o soluție de a reuși să mixăm albumul fără să fim fizic acolo [Seattle]".