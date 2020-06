Concertul Bob Marley - "Live at the Rainbow" este disponibil pe YouTube

Show-ul din 1977, susținut de legenda reggae și de trupa sa, The Wailers, este acum disponibil integral pe YouTube. Transmisiunea are și scop caritabil, astfel că cei interesați pot face o donație ce va merge către muzicienii afectați de pandemia COVID-19. Mai multe detalii în articol.

După ce a fost ținta unei tentative de asasinat în Jamaica pe 3 decembrie 1976, Bob Marley a căutat refugiu în Anglia. S-a mutat și a locuit acolo pentru următorii doi ani. Această perioadă de exil a fost una productivă, muzicianul înregistrând două dintre cele mai bune și durabile albume ale sale, "Exodus" și "Kaya".

Pe 3 iunie 1977, materialul "Exodus" a fost lansat. A doua zi, Bob Marley și trupa The Wailers au concertat la Rainbow Theatre din Londra. Concertul de 90 de minute cuprinde 13 piese clasice marca Marley (inclusiv trei de pe "Exodus"), se deschide cu "Trenchtown Rock" și se închide cu un mix de 18 minute din piese ca "Jamming", "Get Up, Stand Up" și "Exodus".

Filmarea a fost îmbunătățită atât video, cât și audio. Energia lui Bob Marley este incredibilă, iar The Wailers au completat perfect imaginea unui concert de neuitat. Printre membrii trupei The Wailers care au urcat pe scenă se regăsesc Junior Marvin (chitară), Tyrone Downie (clape), Aston Barrett (bas), Carlton Barrett (tobe), Alvin Patterson (percuție) și I-Threes (Rita Marley, Marcia Griffiths și Judy Mowatt) ca backup vocals.

"Live at the Rainbow" fost ultimul show al turneului "Exodus", din cauza unei accidentări pe care Marley a suferit-o la unul dintre degetele de la picioare. Din păcate, s-a dovedit a fi un melanom care se va răspândi, ducând în cele din urmă la moartea artistului, în 1981.

"Live at the Rainbow" Tracklist:

1. "Trenchtown Rock" (4:22)

2. "Rebel Music (3 O’Clock Roadblock)" (5:06)

3. "Burnin’ and Lootin'" (5:04)

4. "Them Belly Full (But We Hungry)" (3:33)

5. "The Heathen" (7:16)

6. "I Shot the Sheriff" (5:21)

7. "War/No More Trouble" (8:11)

8. "Crazy Baldhead / Running Away" (9:24)

9. "No Woman, No Cry" (6:59)

10. "Lively Up Yourself" (8:41)

Bis

11. "Jamming" (6:11)

12. "Get Up, Stand Up" (4:49)

13. "Exodus" (7:44)

VIDEO: Bob Marley - Live at the Rainbow