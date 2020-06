Cea de-a opta ediție a festivalului Jazz in the Park se amână pentru 2021

Ținând cont de faptul că pandemia COVID-19 continuă să evolueze imprevizibil și având în vedere restricțiile impuse de autoritățile române în desfășurarea evenimentelor de mari dimensiuni, organizatorii festivalului Jazz in the Park au decis reprogramarea ediției din acest an. Detalii în articol.

Astfel, cea de-a opta ediție a festivalului, care trebuia să se desfășoare între 25 și 28 iunie, în Parcul Central din Cluj-Napoca, se amână pentru anul viitor și va avea loc în perioada 24-27 iunie 2021.

Chiar dacă într-o primă fază, odată cu declararea stării de urgență, s-a luat în calcul mutarea festivalului la începutul acestei toamne, mai exact în 10-13 septembrie, acest lucru se dovedește inoportun în condițiile în care pandemia are în continuare un impact major asupra desfășurării normale a vieții. Mai mult de atât, situația dată nu le permite organizatorilor să pregătească festivalul la standardele înalte cu care acesta și-a obișnuit publicul și care i-au adus notorietatea și recunoașterea internațională, odată cu trofeul "Best Small Festival 2019’" la European Festival Awards.

"De-a lungul timpului, ambiția și încăpățânarea au fost calități care ne-au ajutat să trecem peste obstacole. Am ținut concerte în ploaie, am adaptat producții la condiții neprevăzute și multe altele. Însă, aceasta este o situație în care încăpățânarea trebuie înlocuită cu răbdare și un plus de responsabilitate. Nu putem face un festival atât timp cât nu putem asigura anul acesta un context optim pentru desfășurarea lui, motiv pentru care țintim să pregătim acest eveniment în 2021. E o situație amară atât pentru industria muzicală, cât și pentru publicul participant. Dar nu este acesta sfârșitul. Acest an 2020 va deveni în timp o poveste intensă pe care o vom discuta la bere. Vă promitem însă că, chiar dacă nu putem să facem ediția a VIII-a în acest an, veți mai auzi de numele Jazz in the Park. Considerăm că este de datoria noastră să contribuim la revenirea pieței de evenimente și la a reda oamenilor încrederea de a participa la manifestări publice. Țintim să avem acțiuni culturale și în acest an, de dragul publicului și de dragul meseriei noastre pe care o iubim. Din astfel de momente putem învăța cum să fim mai buni, cum să creștem în calitate, cum să avem mai bine grijă de public’", a spus Alin Vaida, directorul festivalului Jazz in the Park.

Jazz in the Park este un festival de jazz contemporan care are loc în Parcul Central din Cluj-Napoca. Fondat în 2013 de Fapte, Jazz in the Park a devenit foarte repede unul dintre cele mai importante festivaluri europene de gen, pe scenele lui concertând artiști precum Marcus Miller, Judith Hill, Ghost Note, Richard Bona, Bill Laurance, Dhafer Youssef, Robert Glasper, Nouvelle Vague sau Hindi Zahra.

În 2019, Jazz in the Park a câștigat trofeul categoriei ’’Best Small European Festival’’ la cea de-a XI-a ediție a prestigioasei competiții European Festival Awards, devenind astfel primul festival de jazz din România care a obținut o distincție la acest eveniment. Din 2018, festivalul Jazz in the Park este membru al European Jazz Network.