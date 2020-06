Catalogul muzical al lui Lionel Richie va sta la baza unui film produs de Disney Studios

Walt Disney Studio va produce un musical bazat pe catalogul muzical al lui Lionel Richie. În cadrul acestui proiect se vor regăsi unele dintre cele mai cunoscute melodii ale muzicianului. Mai multe detalii în articol.

Potrivit Variety, denumirea musicalului va fi, cel mai probabil "All Night Long", după piesa lansată de Richie în 1983. Artistul a venit în studiourile Disney cu ideea acestui film, fiind acceptată în luna ianuarie a anului curent. Richie va fi producător, alături de managerul său, Bruce Eskowitz, precum și de Dana Brunetti și Matt Del Piano. Pete Chiarelli va semna scenariul.

Lionel Richie a confirmat noul proiect prin intermediul Twitter. Artistul a postat link-ul articolului din Variety, însoțit de mesajul: "Lucruri importante sunt în dezvoltare".

Big things in the works! 😎 https://t.co/PAYKrTUJDO — Lionel Richie (@LionelRichie) June 9, 2020

Se așteaptă ca această producție să fie mai asemănătoare cu celebrul "Mamma Mia", musical ce are la bază piesele grupului ABBA, decât cu un film biografic "clasic", cum este, de exemplu "Bohemian Rhapsody".

Recent, Lionel Richie a ocupat locul de jurat în cadrul celui de-al 18-lea sezon American Idol, care a avut premiera în februarie și apoi s-a adaptat cu spectacole la domiciliu în urma pandemiei. De asemenea, Richie a fost forțat să-și amâne turneul european din această vară pentru 2021 din cauza pandemiei.

Cu o carieră care se întinde pe cinci decenii, Richie, în vârstă de 70 de ani, este unul dintre cei mai vânduți artiști ai tuturor timpurilor. Și-a început cariera muzicală în 1968, când a devenit vocalist și saxofonist al trupei Commodores, alături de care a lansat hiturile "Slippery When Wet", "Just to Be Close to You", "Easy", "Three Times a Lady". Primul album solo a fost lansat în 1982 și a înregistrat vânzări de peste 4 milioane de copii. În intervalul de cinci ani, dintre 1981 și 1985, Richie a avut cinci single-uri nr. 1: "Endless Love" (ft. Diana Ross), "Truly", "All Night Long", "Hello", și "Say You, Say Me".

Lionel Richie are în palamares patru premii Grammy, un premiu Oscar și un premiu Globul de Aur. În 2016, a fost introdus în Songwriters Hall of Fame.