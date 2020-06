Bonnie Pointer, cofondatoarea trupei The Pointer Sisters, a murit la vârsta de 69 de ani

Vestea a fost confirmată de Anita Pointer, sora și colega de trupă a artistei. Găsești mai multe detalii în articol.

Într-un comunicat pentru publicația TMZ, Anita Pointer a spus următoarele:

"Cu o mare tristețe anunț fanii The Pointer Sisters că sora mea, Bonnie, a murit în această dimineață. Familia noastră este devastată. Eu și familia mea avem nevoie de rugăciunile voastre în acest moment".

Bonnie Pointer a murit luni dimineață (8 iunie) din cauza unui stop cardiac. Cauza decesului a fost confirmată Roger Neal, publicistul cântăreței.

Originile The Pointer Sisters datează din 1969, când Bonnie și sora sa June au început să concerteze în cluburi de noapte sub numele de Pointers, a Pair. La scurt timp și-au schimbat denumirea în The Pointer Sisters și s-au extins dintr-un duo într-un cvartet cu adăugarea celorlalte surori - Anita și Ruth. După o scurtă colaborare cu Atlanta Records, grupul a semnat cu Blue Thumb Records în 1972. Albumul de debut al trupei a fost lansat în anul următor și a prezentat primul single - "Yes We Can Can" - scris de Allen Toussaint.

Cel de-al doilea hit al grupului, "Fairytale", ce se găsește pe albumului "That's a Plenty" (1974), le-a adus artistelor primul Grammy. The Pointer Sisters a câștigat la categoria "Cea mai bună interpretare de muzică country" a unui duet sau grup. De asemenea, această piesă a marcat un alt eveniment important din cariera grupului: invitația în cadrul programului "Grand Ole Opry", fiind pentru prima dată când un grup afro-american a interpretat în cadrul emisiunii.

Albumul lor din 1975, "Steppin", le-a adus și mai mult succes, întrucât single-ul "How Long (Betcha' Got a Chick on the Side)" a fost nominalizat la categoria "Cea mai bună interpretare R&B" a unui duet sau grup, pe lângă faptul că s-a clasat în top 20 în cadrul Billboard Hot 100. În anul următor, surorile au apărut în filmul "Car Wash", atât pe ecran, cât și pe coloana sonoră a lungmetrajului.

În 1977, Bonnie a părăsit The Pointer Sisters, alegând să urmeze o carieră solo. Single-ul ei de debut, "Heaven Must Have Sent You", a ajuns pe locul 11 în Billboard Hot 100. În urma lansării a patru albume solo, Bonnie s-a retras în mare parte din a înregistra muzică, dar a continuat să cânte și să facă turnee în mod regulat. Ultimul album solo, "Like a Picasso", a fost lansat în 2011.