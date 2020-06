Alice Cooper vorbește despre efectele pandemiei: "Cred că am anulat peste 120 de concerte"

Intervievat de 102.9 The Hog, Alice Cooper a povestit cum l-a afectat pandemia și ce făcea atunci când s-a instalat carantina.

"E atât de ciudat pentru noi să avem mai mult de două săptămâni libere. Cred că am anulat peste 120 de concerte. Eram în Europa când s-a întâmplat și ne-au spus: <<Aveți 24 de ore să plecați din Germania înainte să se închidă granițele>>. Și am spus: <<OK, nu vreau să fiu blocat aici pentru trei săptămâni>>. Așa că am plecat.

Mă așteptam ca chestia asta să dureze o lună, sau poate două. Nu m-am gândit că se va prelungi până anul viitor", a declarat Alice Cooper.