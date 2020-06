A murit Ian Holm, Bilbo Baggins din "Lord of the Rings" şi actor în "Alien"

Ian Holm a încetat din viaţa astăzi la vârsta de 88 de ani. Actorul a devenit cunoscut tuturor la început de mileniu prin rolul lui Bilbo Baggins din seria "Lord of the Rings". Mulţi l-au descoperit încă din anii '70, ca android în primul film "Alien". Aflaţi mai multe detalii despre actorul cu o carieră de 6 decenii din articol.

Ian Holm a trecut în nefiinţă la vârsta de 88 de ani, după ce a fermecat publicul cu rolurile sale timp de 6 decenii. A apărut atât în trilogia "The Lord of the Rings" a lui Peter Jackson, cât şi în "The Hobbit". A primit o nominalizare la premiile Oscar pentru rolul său din "Chariots of Fire". Publicul mainstream a aflat pentru prima oară de el prin apariţia în filmul SF/horror "Alien" din 1979. Avea să apară în peste 100 de roluri în filme, seriale şi în piese de teatru. A colaborat cu Martin Scorsese, Stanley Tucci, David Cronenberg şi Wooddy Allen.

Moartea sa a fost provocată de boala Parkinson de care suferea octogenarul, conform agentului său, Alex Irwin.

Ian Holm s-a născut aproape de Londra în 1931 şi s-a alăturat companiei de teatru Royal Shakespeare Company, atunci când a fost fondată în anii '60. A avut o carieră teatrală bogată, fiind apreciat pentru modul în care îl juca pe Regele Lear, dar şi pe Lenny în producţia lui Harold Pinter "The Homecoming". Aceasta avea să îi aducă un premiu Tony, după mutarea producţiei de pe West End pe Broadway. După ani buni de carieră, Holm a căpătat o formă specială de anxietate, frica de scenă în 1976, în timpul reprezentaţiei "The Iceman Cometh".

Ulterior avea să îşi reconvertească chemarea spre filme şi seriale şi a revenit pe scenă teatrală de abia după 2 decenii. După apariţia din "Alien" în rolul androidului Ash, actorul britanic a ales filme indie sau producţii neconvenţionale precum "Brazil" al lui Terry Gilliam sau "The Sweet Hereafter" al lui Atom Egoyan. Pe lângă nominalizarea la Oscar pentru rolul antrenorului de atletism Sam Mussabini din "Chariots of Fire", acea interpretare i-a adus lui Holm şi un premiu special la Cannes şi un premiu BAFTA.

Britanicul a fost făcut cavaler de Regina Elisabeta a II-a în 1998, la un an dupa ce primise Ordinul "Order of the British Empire".