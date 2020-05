Tom Cruise va lucra cu NASA pentru a filma pe Stația Spațială Internațională

Tom Cruise a escaladat zgârie-nori, a fost atârnat de un avion în mișcare, a sărit dintr-un avion aflat la mare înălțime și aproape i-au crescut branhii de la atâta timp petrecut sub apă. Pentru următoarea lui cascadorie, însă, vrea să părăsească Pământul cu totul - și a găsit un partener perfect care să îl ajute.

Potrivit publicației Deadline, starul în vârstă de 57 de ani lucrează cu miliardarul Elon Musk, fondatorul companiei Space X, şi cu NASA, pentru a turna primul film artistic în spaţiu. Viitorul proiect nu va face parte din franciza "Misiune: Imposibilă", întârziată în prezent din cauza pandemiei, ci pentru un cu totul alt film.

Administratorul NASA, Jim Bridenstine, a confirmat proiectul, spunând:

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv