Live-uri memorabile cu The Rolling Stones, de acum pe YouTube - VIDEO

The Rolling Stones contribuie la ușurarea zilelor de izolare cu înregistrări din concerte celebre ale trupei. În fiecare săptămână, formația va publica pe YouTube o nouă filmare, ca parte a seriei "Extra Licks" - Stay Home and Rock with Me.

În fiecare duminică, trupa The Rolling Stones oferă publicului oportunitatea de a viziona câte o înregistrare de colecție din arhiva de concerte a formației.

Seria de live-uri "Extra Licks" - Stay Home and Rock with Me se va extinde pe parcursul a 6 săptămâni. În cadrul acestei serii vor avea loc premiere, trupa plănuind să dezvăluie înregistrări pe care nu le-a mai publicat online până acum.

Primul live din serie a fost difuzat duminică, pe 3 mai, și a inclus momente extra din concertul din 2016 Olé Olé Olé!: A Trip Across Latin America. Premiera pe YouTube a avut loc la ora 22:00, pe canalul oficial The Rolling Stones, aceasta fiind ora la care trupa va difuza în fiecare duminică și viitoarele înregistrări.

VIDEO: Extra Licks! The Rolling Stones - Olé Olé Olé!

Recent, The Rolling Stones a lansat prima piesă originală din ultimii 8 ani - "Living In A Ghost Town". Înregistrată în prima parte a anului 2019, deci cu mult înainte de perioada pandemică, noua piesă The Rolling Stones descrie cu o surprinzătoare acuratețe actualul context.

"Nu a fost scrisă pentru ceea ce trăim acum, dar a fost pur și simplu una din situațiile acelea ciudate. Ideea piesei a pornit de la a te afla într-un loc ce a fost plin de viață, dar care acum e lipsit de puls, ca să spun așa...Exersam la chitară și am scris-o foarte repede, în vreo 10 minute", a povestit Mick Jagger într-un interviu acordat lui Zane Lowe.

Frontman-ul The Rolling Stones a scris piesa împreună cu Keith Richards și au hotărât de comun acord să schimbe versurile pentru a reflecta și mai bine starea generală din prezent.

Potrivit lui Mick Jagger, trupa lucrează și la un nou album cu piese originale, ultimul material The Rolling Stones compus doar din compoziții noi fiind lansat în 2005. Formația a mai scos la vânzare de atunci alte două albume, "GRRR!" (2012) și "Blues & Lonesome" (2016). LP-ul lansat în urmă cu 8 ani a inclus doar două melodii originale - "Doom and Gloom" și "One More Shot" -, iar cel din urmă cu 4 ani a fost un album de cover-uri blues.