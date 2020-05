The Raconteurs va lansa un documentar și un EP cu piese live - VIDEO

The Raconteurs a anunțat lansarea unui nou film documentar și a unui EP live. Ambele sunt intitulate "Live at Electric Lady" și vor apărea mâine, 29 mai.

Cele două proiecte surprind concertul intim The Raconteurs de la studiourile Electric Lady, legendarul spațiu din New York, unde înregistraseră anterior Jack White și The White Stripes. Judecând după trailer, documentarul de 60 de minute și EP-ul live (disponibil exclusiv pe Spotify) vor prezenta piese favorite din catalogul Raconteurs, inclusiv unele de pe albumul "Help Us Stranger" de anul trecut. De asemenea, rockerii prezintă și un cover al cântecului "Blank Generation" (Richard Hell and the Voidoids).

Documentarul are premiera pe 29 mai, de la ora 17:00, pe canalul oficial de YouTube al trupei.

"Orice muzician care este pe scenă face ceva ce îi place și încearcă să împărtășească cu altcineva. Unii oameni cad în capcana ideii de a fi autentic, dar eu nu cred că e vorba despre asta. Cred că este despre atitudinea că ceea ce ai făcut a fost cel mai bun lucru - nu faptul că ai nimerit corect toate notele, ci ideea pe care încercai să o transmiți", spune Jack White în clip.

Trailerul documentarului îl prezintă și pe regizorul Jim Jarmusch. Acesta are o istorie serioasă cu The Raconteurs, ce a început cu videoclipul "Steady as She Goes". Regizorul a menționat că trupa l-a inspirat să revină în lumea muzicii. În trailer, Jarmusch numește Electric Lady un "loc magic, mitic", care are "multă energie".

Cel mai recent material discografic al trupei este "Help Us Stranger". A fost lansat pe 21 iunie 2019, prin Third Man Records, fiind primul album de studio în 11 ani după "Consolers of the Lonely" (2008). Albumul a fost înregistrat la Third Man Studio din Nashville, Tennessee și produs la Blackbird Studios din Nashville. A fost realizat de trupă, alături de Joshua V. Smith și Vance Powell.

The Raconteurs – Live at Electric Lady | Presented by Spotify (Official Trailer):