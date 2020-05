The 1975 a lansat piesa "Guys", un imn al prieteniei adevărate - AUDIO

The 1975 sărbătoreşte prietenia adevărată prin lansarea piesei "Guys". Aceasta s-a auzit live la concertele trupei din 2019 şi acum primeşte o versiune de studio. Solistul Matty Healy rememorează momentele de conexiune specială cu colegii de trupă care îi sunt şi prieteni. Ascultă noul single în articol.

"Guys" este cel mai nou single de pe viitorul album The 1975, "Notes on a Conditional Form", care va sosi pe 22 mai. Este o creaţie impresionantă, amânată de câteva ori şi care ne aduce 22 de piese şi 80 de minute de muzică nouă. Până acum am putut asculta nu mai puţin de 7 single-uri de pe LP, dream pop în cea mai pură formă. Am ascultat melodii ca "Me & You Together Song", dar am fost şi şocaţi de abordarea punk a piesei "People".

În acest context "Guys" pare să fie o baladă indie cântată molatec de Matty Healy, care îşi aminteşte de începuturile trupei şi de timpul petrecut cu prietenii în garaje şi sufragerii, exersând piese. Dorul de colegii de trupă e cât se poate de palpabil acum, în condiţii de izolare socială, care au separat artiştii şi apropiaţii lor. Solistul The 1975 a acordat un interviu lui Zane Lowe la Apple Music Beats 1 şi a discutat despre ironia şi sentimentalitatea piesei noi:

Chiar ador piesa aceasta... a sosit destul de târziu în procesul de înregistrare şi a fost uşor de înregistrat, pentru că este simplă, uşor de executat şi are o valoare emoţională evidentă. Cred că am dorit să scriu o scrisoare de dragoste pentru prietenie, faţă de piesele de dragoste pe care le compunem despre relaţiile noastre romantice. Cred că prieteniile noastre sunt evident cele mai mai formatoare relaţii. Deci, un tribut pentru prieteni. E vorba despre sinceritate, care e înspăimântătoare şi pe care o încerc de ceva vreme. Cred că este foarte uşor să fii sardonic sau ironic în fata lucrurilor sentimentale sau care ne fac să fim expuşi sau să ne simţim jenaţi, dar să fii naiv şi sentimental este să fii cu adevărat uman.

"Notes on a Conditional Form" este al patrulea album al formaţiei şi înainte de lansarea sa au început să fie organizate petreceri speciale de ascultare pentru primele 3 discuri ale The 1975. Acestea au avut loc online în fiecare vineri pe Twitter şi Spotify. Seria va culmina pe 15 mai cu albumul din 2018 "A Brief Inquiry Into Online Relationships". The 1975 a fost în lineup la Summer Well 2019, alături de The National.