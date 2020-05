Sia lansează piesa "Together" de pe pe soundtrack-ul filmului "Music"

Sia și-a anunțat fanii pe Twitter că va lansa în curând un nou single, "Together", ce se va regăsi pe coloana sonoră a peliculei "Music". Melodia va putea fi achiziționată începând cu data de 20 mai, putând fi deja precomandată de pe majoritatea platformelor de streaming.

Filmul "Music" le va avea în distribuție pe Kate Hudson, Maddie Ziegler și Leslie Odom Jr., scenariul fiind scris de Sia și autorul de cărți pentru copii Dallas Clayton, având la bază o scurtă poveste pe care acesta a redactat-o în 2007.

New Sia single: Together - out everywhere May 20th! 🌈🎧 pre-save on https://t.co/avT9fc2DGq - Team Sia pic.twitter.com/LtwW3Y4Pqs