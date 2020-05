Open Air Blues Festival Brezoi este reprogramat pentru 2021

Cea de-a patra ediție a Open Air Blues Festival Brezoi se reprogramează în iulie 2021. Amânarea vine ca urmare a impredictibilității evoluției pandemiei de Covid-19 și a deciziilor autorităților în ceea ce privește organizarea de evenimente cu public numeros.

Anunțat inițial pentru perioada 23 - 26 iulie 2020, Open Air Blues Festival Brezoi se amână pe anul viitor. Evenimentul a fost reprogramat pentru perioada 20 - 25 iulie 2021, extinzându-se de la patru la șase zile.

Din lineup-ul confirmat al festivalului fac parte nume importante din muzica blues. Organizatorii confirmă menținerea integrală a acestui lineup, urmând a comunica artiștii principali pentru cele două zile adăugate.

Lineup-ul Open Air Blues Festival Brezoi

Pe afișul Open Air Blues Festival Brezoi se regăsesc nume ca Beth Hart, Eric Gales, Samantha Fish, Rick Estrin and The Nightcats, Ryan McGarvey, Dana Fuchs, opa Chubby, Hannah Wicklund & The Steppin Stones, Blues Pills, Kaz Hawkins, Jackie Venson, Laurence Jones, Hetty & the Jazzato Band, King King, Guts n Grace, Bad Day Blues Band, John Montana, The Doors Alive, Joe Rusi, Alexandru Andries, Halper Hendrix Experiment, Nightlosers, Alex Calancea Band, AXiS, Florin Giuglea Group, Marcian Petrescu & Trenul de Noapte, Marius Dobra Blues Band, Quo Vadis, Rareș Totu's Midnight Sun feat. Aminda, Groove Garden, Bluemans, Berti Barbera & Nicu Patoi.

Abonamente Open Air Blues Festival Brezoi

Abonamentele achiziționate anterior deciziei de amânare sunt în continuare valabile pentru ediția a patra. Cei care vor opta pentru păstrarea abonamentelor vor primi bonus două zile, întrucât în anul 2021 vor fi șase zile de festival în loc de patru, cum fusese anunțat pentru 2020.

Abonamentele achiziționate până la această dată vor fi valabile pentru întreaga perioadă. Același principiu se va aplica și biletelor de camping cumpărate deja, a căror valabilitate se va extinde pe toata perioada 20-25 iulie.

"Chiar dacă se va lăsa așteptată, ediția a patra va fi una specială. Nume mari urmează a fi anunțate"