Ian Anderson (Jethro Tull) suferă de o boală incurabilă: "Zilele îmi sunt numărate"

Ian Anderson suferă de COPD (chronic obstructive pulmonary disease), în traducere o boală pulmonară obstructivă cronică. Muzicianul în vârstă de 72 de ani a fost diagnosticat în urmă cu câțiva ani, alegând să vorbească pentru prima oară în public despre asta într-un interviu acordat de curând pentru AXS TV.

"Pentru că vorbesc cu tine (realizatorul interviului, Dan Rather), voi folosi această oportunitate pentru a-ți spune că sufăr de o boală incurabilă, cu care am fost diagnosticat în urmă cu câțiva ani.

Și mă lupt cu ea. Am ceea ce se numesc exacerbări; perioade în care am o infecție care se transformă în bronșită severă și am vreo două-trei săptămâni de-a dreptul ... e într-adevăr o muncă grea să urc pe scenă și să cânt.

Au trecut 18 luni fără nicio exacerbare - urmez un tratament. Dacă am grijă ca mediul în care stau să fie cât mai puțin poluat în ce privește calitatea aerului, sunt ok. Dar...zilele mele sunt numărate.

Nu am ajuns încă în punctul în care să-mi afecteze viața de zi cu zi; încă pot să alerg după autobuz", a declarat Anderson.