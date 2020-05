Deși unii fani concluzionaseră deja că "X Æ A-12" însemnă fie "Ash", fie "Sasha", Grimes a dat peste cap aceste descifrări, oferind publicului adevărata semnificație a acestui nume.

Potrivit artistei, X se referă la o variabilă necunoscută, Æ este ortografia elfilor pentru AI (Artificial intelligence / Inteligență artificială), iar A-12 face referire la precursorul lui SR-71, aeronava preferată a cuplului: "Fără arme, fără apărare, doar viteză. Excelent în luptă, dar non-violent". A-ul vine și de la "Archangel", piesa preferată a lui Grimes de la trupa Burial.

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat)