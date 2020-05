Filmul "Labyrinth", în care a jucat David Bowie, va primi o continuare de la regizorul "Doctor Strange"

La scurt timp după trecerea în neființă a lui David Bowie, o continuare a filmului "Labyrinth", în care acesta l-a interpretat pe Jareth, Regele Spiridușilor, a fost anunțată. De atunci, proiectul a numărat o serie de nume creative din domeniu. Cu toate astea, recent a fost dezvăluită o nouă echipă care se va ocupa de lungmetraj.

Printre cei mai recenți membri ai echipei se numără regizorul Scott Derrickson și scenarista Maggie Levin. Derrickson este cunoscut pentru "Doctor Strange", film pe care l-a regizat în 2016 și care a fost nominalizat la premiile Oscar și BAFTA. Producătorii continuării "Labyrinth" vor fi frații Lisa și Brian Henson.

Când ideea acestui film a fost anunțată pentru prima dată în 2016, s-a zvonit că Nicole Perlman (Guardians of the Galaxy) și Jay Bassu (The Girl in the Spider's Web) vor lucra la un scenariu structurat ca o continuare directă a originalului. Fede Alvarez, care a lucrat cu Bassu pentru "The Girl in the Spider's Web" fusese ales ca regizor și scenarist.

Primul film "Labyrinth" a fost regizat de Jim Henson (tatăl scenariștilor Lisa și Brian) și a fost lansat în 1986. Lungmetrajul urmărește povestea tinerei Sarah (jucată de Jennifer Connelly) care, furioasă că trebuie să aibă grijă de fratele ei mai mic, Toby, își dorește ca cel mic să fie luat de spiriduși. Aceștia transformă gândul în realitate: Jareth, Regele Spiridușilor (interpretat de David Bowie) o anunță că în curând Toby se va transforma într-un spiriduș. Există o singură speranță: Sarah va trebui să găsească o cale de a ajunge la castelul lui Jareth înainte de apus, trecând printr-un labirint periculos, unde va întâlni creaturi ciudate.

Trailer "Labyrinth" (1986):