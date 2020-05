Eurovision e subiect de film într-o nouă comedie Netflix, ce prinde contur în clipul "Volcano Man" cu Will Ferrell și Rachel McAdams - VIDEO

Eurovision Song Contest este subiectul unui film de comedie ce-i are în rolurile principale pe actorii Will Ferrell și Rachel McAdams. Înaintea premierei de pe Netflix, producătorii peliculei au lansat clipul "Volcano Man", un teaser amuzant ce ne oferă primele indicii cu privire la ideea generală a filmului.

În lipsa ediției de anul acesta a Eurovision, publicul se poate delecta cu o comedie spumoasă ce are ca subiect îndrăgitul concurs. Filmul se numește "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga", va avea premiera pe Netflix pe 28 iunie și îi are ca protagoniști pe Will Ferrell și Rachel McAdams. Cei doi interpretează rolurile a doi artiști necunoscuți, pe nume Lars și Sigrit, ale căror vieți se schimbă complet în momentul în care piesa lor este declarată câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision.

Actorul american Will Ferrell a lucrat și la scenariul acestui film, alături de Andrew Steele, scriitor și producător al cunoscutei emisiuni de divertisment Saturday Night Live (SNL). Documentarea a fost făcută la cald, Will Ferrell participând la show-urile live ale ediției Eurovision din 2018. Actorul a urmărit evoluția etapelor, stând chiar de vorbă cu câțiva dintre concurenți.

"Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" este regizat de David Dobkin ("Wedding Singer") și-i va avea în distribuție și pe Pierce Brosnan și Demi Lovato.

"Este nebunesc faptul că există ceva atât de mare precum Eurovision-ul de care America nu a auzit. E mai mare decât Super Bowl-ul, cu 180 de milioane de telespectatori, un show TV cu o pleiadă de concerte. Nu mai există nimic altceva ca acest concurs", a declarat regizorul David Dobkin.

Pentru a stimula curiozitatea publicului, Netflix a dezvăluit un videoclip ce servește drept teaser al peliculei. În acest video îi putem urmări pe Will Ferrell și Rachel McAdams interpretând piesa "Volcano Man", o compoziție ce parodiază cu subtilitate o anumită tipologie de melodii adesea prezentă la Eurovision.

VIDEO: Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga | VOLCANO MAN | Netflix