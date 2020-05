Delia și Global Records au încheiat colaborarea

Delia iese din portofoliul Global Records după 4 ani de colaborare. Artista mulțumește casei de discuri pentru proiectele dezvoltate împreună.

Colaborarea dintre Delia și Global Records s-a încheiat după 4 ani în care au fost lansate piese memorabile, devenite hituri pe radio și TV. Tot în această perioadă, artista a susținut și cel mai mare turneu național organizat de un artist român în ultimii 30 de ani, "Acadelia".

Delia: "Stay tuned for more!"

"Au fost 4 ani frumoși alături de Global Records, cu multă muzică și proiecte de care sunt mândră. Stay tuned for more!", a spus DELIA.

Totodată, Răzvan Munteanu, soțul si managerul Deliei, nu va mai face parte din managementul diviziei care se ocupă de concerte, evenimente și endorsement de la Global.

"În ultimii 4 ani, m-am implicat în diverse proiecte de la Global: atât dezvoltarea firmei de booking național, endorsement, dar și zona de events și am contribuit la crearea primei agenții de influenceri din România. E timpul ca acum să mă focusez pe alte proiecte despre care voi comunica la momentul potrivit, însă voi rămâne aproape de Global pentru colaborări punctuale", a spus Răzvan Munteanu.

Lucian Ștefan: "Le mulțumesc Deliei și lui Răzvan pentru încredere și pentru o colaborare frumoasă"

CEO-ul Global Records, Lucian Ștefan, le urează mult succes Deliei și lui Răzvan în viitoarele proiecte, mulțumindu-le pentru anii frumoși de colaborare.

"Le mulțumesc Deliei și lui Răzvan pentru încredere și pentru o colaborare frumoasă și le urez succes mai departe în ceea ce își propun", a spus Lucian Ștefan, CEO Global Records.

În cei patru ani de colaborare, Delia a lansat împreună cu Global Records piese ca "Rămâi", "Cum era", "Să-mi cânți" și "Aruncă-mă", ce au acumulat milioane de vizualizări pe YouTube și au putut fi ascultate în heavy rotation la radiouri și televiziunile de specialitate. Artista a susținut, de asemenea, concerte sold out la Sala Palatului ("Acadelia") și a urcat pe scena de la Neversea pentru un show special.

Tot în această perioadă, Delia a obținut premii precum "Best Show - Acadelia", "Favorite Artist" la The Artist Awards, "Best Female Artist" și "Best Personal Style" la ELLE Style Awards. Din portofoliul Global Records fac parte în prezent artiști ca INNA, Antonia, Carla's Dreams, Irina Rimes, The Motans, Mark Stam, Vanotek, Alina Eremia.