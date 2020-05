"David Gilmour - Live At Pompeii" are premiera pe YouTube pe 8 mai (Link live stream)

Filmul "David Gilmour - Live At Pompeii" va fi transmis integral pe YouTube. Premiera online a emblematicei producții regizate de Gavin Elder va avea loc pe 8 mai, ca parte a YouTube Film Festival.

"David Gilmour - Live at Pompeii" este producția cinematografică ce rememorează reîntoarcerea chitaristului Pink Floyd în Pompeii, la 45 de ani de la primul concert susținut vreodată de o trupă în fostul amfiteatru din Roma Antică. Editat și regizat de Gavin Elder, filmul a emoționat milioane de fani, primind cronici excelente din partea publicațiilor The Guardian și Classic Rock.

În 2017, "David Gilmour - Live at Pompeii" a fost difuzat în peste 2000 de săli de cinema din întreaga lume, iar acum va deveni pentru prima oară disponibil online. Pe 8 mai, de la 19:00 (ora României), fanii Pink Floyd și David Gilmour din toate colțurile lumii vor putea urmări live filmul integral pe YouTube.

Difuzarea acestui concert are și un scop caritabil. Publicul va putea face donații în contul COVID-19 Solidarity Response Fund for World Health Organization.

"Lumea nu s-a mai confruntat niciodată cu o criză ca cea provocată de COVID-19. Donațiile sprijină munca celor de la World Health Organization. Fiecare donație contribuie la salvarea unor vieți", a declarat David Gilmour.

Din setlistul "David Gilmour - Live at Pompeii" fac parte atât piese binecunoscute din repertoriul Pink Floyd, precum "Wish You Were Here", "Shine On You Crazy Diamond", "Comfortably Numb" și High Hopes", dar și compoziții de pe albumul solo "Rattle That Lock", respectiv "Faces of Stone" și "A Boat Lies Waiting".

Setlist "David Gilmour - Live At Pompeii"

00:00 5 A.M.

03:12 Rattle That Lock

08:34 Faces of Stone

14:36 What Do You Want from Me

19:10 The Blue

25:41 The Great Gig In the Sky

31:43 A Boat Lies Waiting

36:39 Wish You Were Here

41:57 Money

50:11 In Any Tongue

58:14 High Hopes

1:08:13 One of These Days

1:14:48 Shine On You Crazy Diamond

1:27:26 Fat Old Sun

1:33:23 Coming Back to Life

1:40:42 On an Island

1:47:50 Today

1:54:25 Sorrow

2:05:14 Run Like Hell

2:12:29 Time / Breathe (Reprise)

2:19:16 Comfortably Numb

2:28:58 Beauty (closing credits) (studio recording)

VIDEO: Live stream "David Gilmour - Live At Pompeii"

Prima producție "Live at Pompeii" a fost filmată de Pink Floyd în 1971, înainte ca albumul "The Dark Side Of The Moon" să vadă zorii topurilor internaționale. La momentul respectiv trupa avea în palmares 6 albume, dintre care "Atom Heart Mother" câștigase un prim loc fruntaș în topurile din UK. Capodoperele formației însă de-abia acum urmau să vină. Luând o pauză de la concertat în cluburi, pub-uri și alte spații restrânse, Pink Floyd s-a reorientat către ruinele din Pompeii, fost amfiteatru în Roma Antică. Mulți probabil i-au crezut atunci nebuni, dar au realizat mai târziu că inițiativa a fost de fapt un salt creativ ce nu va mai putea fi reprodus. Într-o atmosferă încărcată de misticism, muzica Pink Floyd a căpătat pentru prima oară acea rezonanță definitorie, ce a dăinuit peste ani, rămânând impregnată adânc în mintea ascultătorilor și după destrămarea trupei.