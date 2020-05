Dave Grohl povestește ce a făcut când managerul i-a cerut să cânte mai bine decât Metallica

Dave Grohl a acordat un interviu pentru Entertainment Weekly, în care a povestit despre un moment de maximă tensiune din cariera sa. În urmă cu 13 sau 14 ani, vocalistul a susținut împreună cu colegii din Foo Fighters un concert caritabil de mari dimenisiuni, la care au participat cele mai mari nume din industria muzicală.

"Totul a început la concertul caritabil Live Earth, pe care l-am susținut în 2006 sau 2007, cred. S-a desfășurat în mai multe orașe din lume, dar noi am fost invitați să cântăm în Londra, pe stadionul Wembley, iar lineup-ul era incredibil. Erau Madonna, The Beastie Boys și Genesis și Metallica și The Pussycat Dolls; erau atât de mulți artiști.

Am presupus că vom fi la capătul afișului, pentru că așa se întâmplă la majoritatea festivalurilor, lineup-ul se bazează pe popularitate. Dar când am ajuns acolo și ne-am uitat pe program am văzut că urma să cântăm după toată lumea, exact înaintea Madonnei", a povestit Dave Grohl.