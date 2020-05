Corina Chiriac încheie un capitol din cariera artistică și renunță la emisiunea "Să v-amintiți duminica"/"Opriți timpul"

Anul acesta s-ar fi împlinit 13 ani de când emisiunea de la Național TV o avea ca prezentatoare pe Corina Chiriac. Se pare că 13 este un număr cu ghinion pentru show. Cunoscuta artistă a mărturisit pe pagina sa de Facebook că a decis să încheie colaborarea cu postul de televiziune.

Cu toate acestea, Corina Chiriac mai are încă multe de spus. În același mesaj publicat pe site-ul pe socializare, artista le-a dezvăluit fanilor că a început să scrie o carte de memorii. Moștenirea pe care ne-o va lăsa se ridică acum la mai mult decât șlagăre iubite, emisiuni și apariții tv sau concerte. Deși acestea au bucurat și vor bucura fanii de pretutindeni, Corina Chiriac le mai aduce un dar, o carte care, fără îndoială, va fi pe placul oricărui iubitor de muzică, artă și frumos.

"Dragi prieteni, bun găsit! Am pentru voi un anunț important. Iată că și mie ultimele doua luni mi-au schimbat viața. Nevoita să stau mai mult în casă, am avut ocazia să stau de vorbă cu mine și am aflat că am nevoie de o pauză de resetare personală și profesională.

După succesul de anul trecut când am schimbat prefixul, an în care am sărbătorit 50 de ani de carieră pe scena Cerbului de Aur, în emisiuni tv și multe concerte, când am lansat la Eurostar dublul CD "Strada Speranței" și un site enorm, www.corinachiriac.ro, site la care am muncit câțiva ani alături de o echipă, această pauză de 2 luni mi-a adus o altă perspectivă de viață. Una mai liniștită. Am decis astfel să mă retrag din colaborarea cu Național TV.

Mulțumesc tuturor membrilor echipei și colegilor de breaslă pentru o fructuoasă colaborare de mai bine de 12 ani. A fost un privilegiu pentru mine să încercăm să <Ne-amintim Duminica> și să <Oprim Timpul> împreună.

Sutele de ediții filmate până anul asta în data de 11 Martie vor fi revăzute de azi înainte de către alte și alte rânduri de telespectatori! Mulțumesc echipei televiziunii Național TV pentru găzduire și urez tuturor emisiuni frumoase în viitor.

Între timp, eu am început să îmi scriu amintirile, activitate care mă bucură deși mă consumă emoțional, fiindcă trebuie să retrăiesc zeci de ani de întâmplări, pentru a le povesti altora!

De asemenea, am avut timp să îmi redecorez balconul!

Vă ofer câteva poze care sper să vă placă. Doamne Ajuta să ne revedem sănătoși!

A dumneavoastră, Corina Chiriac.