Chitara lui Kurt Cobain din concertul MTV Unplugged este scoasă la licitaţie; Ar putea valora 1 milion de dolari

Concertul Nirvana MTV Unplugged din 1993 rămâne în continuare o legendă şi toate obiectele asociate acelui act muzical aduc preţuri mari la licitaţii. A venit rândul chitarei folosite de Kurt Cobain în acea seară, iar instrumentul ar putea aduce o sumă record la licitaţie. Aflaţi suma în articol.

În toamna lui 2019 se vindea la licitaţie puloverul lui Kurt Cobain din acea seară la suma de 334.000 de dolari. Acum Julien's Auctions, casa de licitaţii care se ocupă doar de obiecte ale starurilor revine cu un obiect special. E chiar chitara la care a cântat solistul Nirvana în cadrul MTV Unplugged în New York din 1993. Instrumentul va ajunge la o persoană cu dare de mână pe 19 sau 20 iunie, când se va ţine licitaţia în Beverly Hills.

Se poate licita şi online la JuliensAuctions.com. Cobain a cântat la un Martin D-18E din 1959 şi a făcut din acea seară un moment magic în istoria muzicii. A primit extra greutate pentru că a fost unul dintre ultimele concerte intime ale artistului, care avea să moară după 5 luni. Rolling Stone a numit reprezentaţia lui Cobain "ultimul său auto portret". Pe setlist s-au aflat piese că "About a Girl", "All Apologies", "Come As You Are", "Dumb" şi "The Man Who Sold the World".

Chitara a fost doar a şaptea produsă de Martin şi modelul 302 D-18Es a fost personalizat de Cobain cu un pickup Bartolini în incinta acustică. Preţul estimat pentru licitaţia acestui obiect istoric este de 1 milion de dolari. La pachet este oferită şi cutia în care transporta solistul chitara, împodobit cu un fluturaş de la o trupă punk rock Poison Idea. Stickere şi bileţele ale lui Kurt sunt de asemenea ataşate, dar şi jumătate de pachet de corzi Martin folosite de Kurt, 3 pene de chitară şi chiar o punguliţă în care îşi ţinea artistul "proviziile" narcotice.

Va mai fi scoasă la licitaţie şi o chitară Fender Stratocaster zdrobită de Kurt în 1994, atunci când se afla în turneul "In Utero". Estimările arată că acel obiect se va vinde la 60.000 - 80.000 de dolari. Se mai vând şi cămăşi purtate de artist, coperte de CD, foi cu versuri scrise de mână, un newsletter al trupei, o scrisoare de la managerii formaţiei către muzicieni, dar şi un setlist din seara concertului MTV Unplugged.

Tot Julien's Auctions a vândut deja o chitară Fender Mustang a lui Kurt la suma de 340.000 de dolari şi un pulover purtat la ultima sa şedinţă foto pentru 75.000 de dolari. O banală farfurie din carton cu un set list scris de Cobain a reuşit să aducă 22.400 de dolari.