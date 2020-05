Casa bântuită ce a inspirat filmul "The Conjuring" va putea fi vizitată pentru scopuri caritabile

Începând cu 9 mai, ușile înfricoșătoarei case vor fi deschise în cadrul unui live stream exclusiv. Evenimentul va dura o săptămână și va ajuta la strângerea de fonduri pentru trei organizații de caritate ce luptă împotriva COVID-19.

În ultimele săptămâni, lumea s-a aflat în izolare, și în aceeași situație se găsește și familia Heinzen, care locuiește în casa ce a inspirat filmul "The Conjuring". Din fericire pentru ei, spiritele rele nu vor fi singurele forțe care le pândesc camerele. Membrii familiei invită publicul să ia parte la o experiență de neuitat și să vadă cum se trăiește într-o locuință bântuită pe timp de distanțare socială.

Cei interesați vor vizita casa în cadrul unei sesiuni live, așa că, dacă se întâmplă ceva, publicul va vedea în timp real. De asemenea, vor exista o serie de evenimente atractive, de la multiple investigații și teste până la interviuri cu celebrități care se ocupă de activități paranormale.

Doritorii pot cumpăra bilete de pe site-ul live.thedarkzone.tv, care la momentul actual se găsesc la prețul de 15 dolari, iar câștigurile provenite din vânzarea acestora se vor duce către trei organizații de caritate: World Cental Kitchen, Gary Sinise Foundation și Global Giving.

"The Conjuring", tradus în română "Trăind printre demoni", este un film american din 2013 regizat de James Wan. Rolurile principale au fost interpretate de actorii Vera Farmiga și Patrick Wilson. A primit Premiul Saturn pentru cel mai bun film de groază. Este primul film din seria The Conjuring, fiind urmat de The Conjuring 2 (2016).