Calvin Harris povestește cum medicii i-au repornit inima după ce "a murit" în 2014

Calvin Harris a dezvăluit că în 2014 a fost pe punctul de a muri. Potrivit DJ-ului, viața i-a fost salvată de medici în sala de urgențe.

Calvin Harris a vorbit public pentru prima oară despre un incident din 2014 care s-ar fi putut solda cu moartea sa. DJ-ul a mărturisit într-o postare pe Twitter că inima i s-a oprit și că a fost resuscitat de medici.

"2014 a fost un an interesant pentru mine, l-am început detronându-mă pe mine de pe prima poziție a topurilor din UK și l-am finalizat în sala de urgențe, cu inima fiindu-mi resuscitată", a scris Calvin Harris pe Twitter.

Mesajul lui Calvin Harris de pe Twitter

Interesting year for me 2014, started with me knocking myself off number 1 in the UK and ended with my heart getting restarted in the ER...this sort of stuff happened in between https://t.co/BS0JqXmyhY — Calvin Harris (@CalvinHarris) May 20, 2020

Oferind apoi și câteva informații contextuale, DJ-ul a detaliat că acel moment din 2014 a fost cauzat de o problemă de sănătate. Acesta a fost diagnosticat cu aritmie, o problemă a inimii ce afectează în jur de două milioane de oameni din Marea Britanie. Diagnosticul l-a determinat pe Calvin să renunțe la alcool, aducând schimbări majore în viața sa.

Nu este prima oară când viața DJ-ului a fost pusă în pericol. În 2018, Harris a fost implicat într-un accident de mașină. Aarika Wolf, iubita lui Calvin Harris, era la volan atunci când s-au izbit de o altă mașină. Se pare că cei doi nu au pățit nimic, însă șoferul și pasagerul din celălalt autoturism au avut câteva răni ușoare.

În ultimii anii, Calvin Harris și-a concentrat atenția pe o serie de colaborări. Ultimele sale single-uri au fost înregistrate împreună cu Sam Smith, benny blanco și Rag'n'Bone Man.

în 2017, Harris era declarat cel mai bine plătit DJ din lume, titlul revenindu-i atunci pentru cel de-al cincilea an consecutiv. Pe lista hiturilor sale se înscriu piese ca "We Found Love" feat. Rihanna, "This Is What You Came For", "Summer", "Feel So Close", "Outside", "Feels" și "One Kiss" feat. Dua Lipa.