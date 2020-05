Artwork-ul original al albumul de debut Led Zeppelin va fi scos la licitație

Lucrarea de artă utilizată pentru coperta albumului de debut din 1969 urmează să fie scoasă la licitație în luna iunie a acestui an.

Evenimentul, găzduit de casa de licitații Christie's, va debuta pe 2 iunie și se va încheia pe 18 iunie. Achiziția este estimată să aducă între 20.000 și 30.000 de dolari.

Coperta a fost realizată de George Hardie și se bazează pe faimoasa fotografie a lui Sam Shere din 1937. Aceasta surprinde dezastrul Hindenburg, una dintre cele mai mari tragedii aviatice din istorie. Hardie a creat piesa pe când era student la Colegiul Regal de Artă din Londra, după ce prietenul său, fotograful Stephen Goldblatt, l-a recomandat trupei Led Zeppelin.

După ce primele idei de copertă au fost respinse, chitaristul Jimmy Page i-a sugerat lui Hardie să creeze ceva bazându-se pe fotografia lui Shere. Pentru a realiza coperta, Hardie a folosit hârtie transparentă pentru a recrea imaginea în stipple - un stil de desen folosind puncte mici - oferindu-i, astfel, aceeași senzație ca o fotografie de ziar cu rezoluție scăzută.

"Importanța istorică a acestei coperte de album nu poate fi subestimată. A marcat un punct de cotitură important în istoria muzicii pop, înfăptuit de debutul trupei Led Zeppelin. Era ceva mai tare, mai îndrăzneț decât ceea ce existase înainte și avea să definească imaginea hard rock-ului pentru generații. Această simplă redare a Hindenburgului care explodează peste Lakehurst reprezintă un monument al acelui moment istoric important. Și imaginea a dăinuit într-un mod în care majoritatea copertelor de album nu o fac - a dobândit o viață proprie", a spus Peter Klarnet, specialist al casei de licitații Christie, pentru publicația Rolling Stone.

Coperta albumului "Led Zeppelin I" nu este singura realizată de George Hardie. Designerul grafic a contribuit la artwork-ul albumelor "The Dark Side of the Moon" și "Wish You Were Here" (Pink Floyd) și "Technical Ecstasy" (Black Sabbath).

Artwork-ul original al albumul de debut Led Zeppelin: