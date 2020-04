The 1975 a făcut public tracklist-ul noului album

Fanii trupei The 1975 au aflat care este tracklist-ul albumului "Notes on a Conditional Form", material programat să fie lansat pe 22 mai.

"Notes on a Conditional Form" este cel de-al patrulea album de studio al trupei britanice. Programat inițial sa fie lansat pe 21 februarie 2020, materialul a suferit o amânare (pentru 24 aprilie), motivul fiind nevoia de timp ca toate copiile de pe vinil să fie gata şi să ajungă la public. Data lansării a fost încă o dată amânată, însă membrii trupei s-au revanșat față de fani. Aceștia au postat pe Twitter tracklist-ul materialului discografic.

Tracklist Notes on a Conditional Form:

The 1975 People The End (Music For Cars) Frail State Of Mind Streaming The Birthday Party Yeah I Know Then Because She Goes Jesus Christ 2005 God Bless America Roadkill Me & You Together Song I Think There's Something You Should Know Nothing Revealed/Everything Denied Tonight (I Wish I Was Your Boy) Shiny Collarbone If You're Too Shy (Let Me Know) Playing On My Mind Having No Head What Should I Say Bagsy Not In Net Don't Worry Guys

// N O T E S O N A C O N D I T I O N A L F O R M - 2 2 M A Y - P R E O R D E R N O W // L O V E https://t.co/CMaYOANpbx pic.twitter.com/ZC35ixyffQ — The 1975 (@the1975) March 30, 2020

De pe acest material discografic, trupa a lansat "People", "Frail State of Mind", "The Birthday Party," "Me & You Together Song," și "The 1975" - colaborare cu activista de mediu, Greta Thunberg.

Pe lângă anunțarea tracklist-ului, The 1975 a mai dat o veste. O nouă piesă de pe album va fi lansată vineri, 3 aprilie. Este vorba de "Jesus Christ 2005 God Bless America".

The 1975 este o trupă britanică de pop-rock ce a luat naștere în 2002, însă a cunoscut popularitatea ceva mai târziu. Primele single-uri promovate au fost "The City" și "Sex". Ambele s-au auzit la BBC Radio 1, popularitatea formației începând să crească spre sfârșitul anului 2013. Pitchfork Magazine i-a comparat cu duo-ul electro-rock The Big Pink, solistul Matthew Healy citându-i pe de altă parte pe lista influențelor pe Talking Heads, Prince, My Bloody Valentine, Michael Jackson, Peter Gabriel, Brian Eno, D’angelo și Sigur Ros.

În afară de albumul în discuție, trupa mai are la activ trei materiale: "The 1975" (2013), "I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful yet So Unaware of It" (2016) și "A Brief Inquiry into Online Relationships" (2018).