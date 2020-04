Solistul Godsmack nu s-ar mira să afle că s-a infectat cu COVID-19 și i-a trecut

Sully Erna a luat parte la un live pe Facebook organizat de iHeartRadio, în care a povestit despre carantină și despre cât de bine s-a acomodat cu restricțiile actuale. Cu acest prilej, vocalistul a adus în discuție o serie de simptome ciudate pe care le-a avut în luna februarie.

"Nu aș fi surprins să aflu că am avut deja COVID și mi-a trecut, pentru că pe la jumătatea lunii februarie am fost în L.A. cu fiica mea, câțiva dintre prietenii ei și iubita mea, e ceva ce facem în fiecare an. La două zile după ce am coborât din avion, am luat o gripă foarte ciudată. Îmi amintesc cât de straniu mi s-a părut totul. Îmi spuneam: <<E gripă sau e o alergie?>>. Aveam frisoane, dureri musculare, apoi a ajuns la piept - simțeam că am plămânii infectați cu ceva. Nu am ajuns să am dificultăți de respirație, dar presupun că asta se datorează faptului că alerg și cânt și probabil capacitatea plămânilor mei este mai mare. Și apoi m-am gândit...poate nu am luat virusul, pentru că nimeni altcineva nu s-a mai îmbolnăvit", a povestit Sully Erna.