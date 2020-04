Câștigurile provenite din vânzările acestui cântec vor fi donate organizației My Step Foundation din Armenia care se luptă cu pandemia de coronavirus.

Vocea recognoscibilă a solistului System of a Down se poate auzi pe durata acestui cântec caritabil. Versurile piesei au fost scrise de Nikol Pashinyan, Prim-ministrul Armeniei, iar Serj Tankian a compus partea instrumentală. Armenia va beneficia de încasările ce vor veni din vânzările acestei melodii, fiecare sumă de bani contribuind la ajutorarea celor afectați de COVID-19.

"Hayastane" beneficiază de un videoclip ce îl prezintă pe muzician cântând la o chitară acustică. Alături de interpretarea lui Tankian, sunt arătate scene cu peisaje din Armenia și cu cetățeni ai acestei țări.

Despre această piesă, Serj Tankian a spus următoarele pe pagina sa de Facebook:

"În aceste vremuri dificile, marcate de pandemie și izolare, am vrut să le oferim cetățenilor din Armenia o rază de speranță pe care o pot împărtăși la rândul lor cu lumea. Scopul a fost să scriem un cântec care să ilustreze celebrarea spiritului armean, din trecutul, prezentul și viitorul țării noastre. Bucurați-vă de cântec! 100% din încasările obținute din această melodie vor fi donate organizației My Step Foundation din Armenia. Aceasta este o uimitoare instituție de caritate, care conduce multe inițiative semnificative din Armenia, axate pe sănătate publică, educație, cultură, bunăstare socială, mediu, precum și alte sectoare aflate în nevoie, inclusiv actuala criză din jurul virusului COVID-19. Acțiunile fundației pentru cetățenii armeni includ sprijinul pentru grupurile de vârstnici, persoanele cu dizabilități și alte categorii vulnerabile din țară, sub formă de pachete de îngrijire, nutriție și produse de igienă; achiziționarea de consumabile medicale esențiale (măști, mănuși și alte echipamente de protecție personală) pentru echipele medicale din Armenia, precum și achiziționarea și distribuirea computerelor și tabletelor, contribuind în același timp la educația studenților care au nevoie și care provin din familii vulnerabile ce locuiesc în regiuni defavorizate".

Ascultă Serj Tarkian - "Hayastane"

System of a Down ar fi trebuit să susțină o serie de concerte alături de Faith No More și Korn. Evenimentele erau programate în luna mai, în Los Angeles, însă au fost amânate din cauza crizei actuale. Datele reprogramate încă nu au fost anunțate.